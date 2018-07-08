高市清查含動物致癌成分降血壓藥 下架2萬多顆

2018-07-08 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



大陸生產高血壓治療藥品原料藥valsartan，被發現含有動物致癌成分「N-亞硝基二甲胺」（NDMA），6項台灣降血壓藥也中標，食藥署7日晚間宣告啟動下架作業。高雄市衛生局8日表示，初步清查醫院56家、藥局421家及診所364家，已將涉及問題原料藥的6項藥品共2萬6千多顆先行回收下架。

衛生局統計，目前共查獲「永信」樂速降膜衣錠160毫克，回收1348顆；「永信」樂速降膜衣錠80毫克，回收1811顆；「生達」舒心樂膜衣錠160毫克，回收18712顆；「生達」舒心樂膜衣錠80毫克，回收653顆；「凡內」膜衣錠160毫克，回收1645顆，「瑪科隆科」適壓膜衣錠80/12.5毫克，回收2045顆。因適逢周末，部分醫療院所及藥局未營業，衛生局周一將持續進行下架回收稽查，以維護民眾用藥安全。

衛生局藥政科科長郭垂香說，目前使用到問題藥品的區域級以上醫院僅高雄榮總，使用到「生達」舒心樂膜衣錠160毫克，該批藥品3087顆都還未開給病人、全面回收；健仁醫院則在7月也進了同藥品1萬3720顆，一樣還未使用，全面回收；三聖醫院也同藥品回收了553顆。此外，邱外科醫院則使用到「永信」樂速降膜衣錠160毫克，1234顆也已回收。

高雄榮總副院長鄭錦翔表示，該院使用的降血壓藥有許多品牌及不同成分，所幸涉及問題原料藥的該批號藥品共3千多顆，目前都還未使用；近一個月該品牌藥物已開出8百多顆，約有上百名病患受影響，周一起可接受患者更換成分相同的原廠藥。若患者對成分有疑慮，也可由主治醫師依身體狀況，另開給適合的降血壓藥。