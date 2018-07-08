嘉義高溫37.7度 氣象局發5縣市高溫資訊

2018-07-08 17:24 中央社 嘉義縣8日電



嘉義地區今天上午天氣晴朗炎熱，下午1時10分出現攝氏37.7度高溫；下午3時以後部分地區降雨，氣溫下降，紓解了一些暑氣。

中央氣象局在下午3時22分發布高溫資訊，高溫區域包括苗栗縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣等縣市。

氣象局表示，上述5縣市可能出現36度以上高溫，請民眾減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害。

由於天氣高溫炎熱，氣象局也提醒民眾適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，避免或減少長時間處在高溫環境。