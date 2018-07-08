降血壓原料藥遭汙染 食藥署：恐是製程出包

2018-07-08 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



6款問題降血壓藥，分別是生達化學製藥的舒心樂膜衣錠160毫克及80毫克，瑪科隆的科適壓膜衣錠80/12.5毫克，永信製藥的樂速降膜衣錠160毫克及80毫克以及瑞安大藥廠的凡內膜衣錠160毫克。 圖／食藥署提供 分享 facebook 食藥署昨公布國內6款降血壓處方藥，使用到國際藥廠阿特維斯委託大陸華海製藥生產卻遭汙染的原料藥valsartan。食藥署表示，問題原料藥恐是製程出包才遭汙染，已請國內藥廠改採其他原料藥來源，同時下架回收46批、1049萬顆問題藥，需於8月7日前回收完成。

食藥署昨公布國內6款降血壓處方藥，使用到國際藥廠阿特維斯委託大陸華海製藥生產卻遭汙染的原料藥valsartan。食藥署表示，問題原料藥恐是製程出包才遭汙染，已請國內藥廠改採其他原料藥來源，同時下架回收46批、1049萬顆問題藥，需於8月7日前回收完成。

受問題原料藥牽連的4家國內藥廠、6款降血壓藥，分別是生達化學製藥的舒心樂膜衣錠160毫克及80毫克，瑪科隆的科適壓膜衣錠80/12.5毫克，永信製藥的樂速降膜衣錠160毫克及80毫克以及瑞安大藥廠的凡內膜衣錠160毫克。

食藥署藥品組副組長祁若鳳說，原料藥valsartan的成分沒問題，卻被驗出含有「N-亞硝基二甲胺」物質，很可能是加工過程中出了問題，才產生不純物質，但原因待對岸藥廠的調查加以釐清，目前要求國內藥廠改採其他原料藥代替。

祁若鳳說，因不知原料藥valsartan何時開始受到汙染，使用人數尚無法估計，不過掌握藥廠提供的出貨數量，共計有46批、1049萬顆問題藥。已要求國內藥廠一個月內提交回收及修正報告，由地方衛生局負責督導回收進度。

不過，手邊拿有問題降血壓藥的民眾該怎麼辦？

「民眾不必太過緊張。」祁若鳳說，「N-亞硝基二甲胺」物質經動物實驗證實有致癌性，但尚未有報告顯示對人體可能造成的影響。而且，該成分在原料藥valsartan中十分微量，與任意停藥相比，停藥後的高血壓反彈風險更大。