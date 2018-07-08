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動手指體驗搭頭等艙！ 阿聯酋航空推出線上VR實境體驗

2018-07-08 14:02聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

想搭頭等艙，只要動動手指就能體驗！阿聯酋航空導入3D虛擬座艙系統，採用360度全景視角，預先看到機上各種空間，體驗經濟艙、商務艙、頭等艙等內裝及設計，甚至能感受A380機上貴賓室及淋浴水療室，讓旅客線上就能先一覽究竟。此外，AirAsia推出線上免稅品購物平台OURSHOP，365天全年隨時都可以放縱購買。

阿聯酋航空與西班牙軟體開發公司Renacen合作推出3D虛擬座艙系統，這套系統可直接透過電腦、手機或是行動裝置就能使用，360度全景高畫質3D視角，可以提供旅客接近真實的機艙體驗。

阿聯酋航空表示，此次新開發的3D虛擬座艙系統，阿聯酋航空為目前世界上第一家導入這樣線上技術的航空公司，旅客只要透過VR顯示器，就能全方位探索機艙內的任何座位，比較不同艙等，從中選擇最適合自己的位置，包含波音777及A380等客機皆有。

除了新增線上VR客艙實境體驗服務外，阿聯酋航空官網同步推出全新導覽影片，讓第一次搭乘的旅客可以更清晰且完整地了解，體驗阿聯酋航空。

以往乘客若想購買免稅品僅能在短短數十分鐘之間匆匆購物並趕往登機門，但AirAsia推出線上免稅品購物平台OURSHOP，讓旅客可以透過線上訂購商品，並能在機場或機上索取、將物品送到市中心店內領取或送到府。而且可透過無現金交易方式，買起來更輕鬆。不過，部分方式目前僅限於指定機場及航空。

同時，透過OURSHOP購物也可以賺取AirAsia BIG會員點數，能夠換取免費機票，消費愈多，就能拿到愈多免費機票。

用VR系統就可以看到A380的機上貴賓室。圖／阿聯酋航空提供
用VR系統就可以看到A380的機上貴賓室。圖／阿聯酋航空提供
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透過VR設備就可以以3D虛擬座艙系統體驗各種艙等。圖／阿聯酋航空提供
透過VR設備就可以以3D虛擬座艙系統體驗各種艙等。圖／阿聯酋航空提供
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如臨現場般體驗機上淋浴水療室。圖／阿聯酋航空提供
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阿聯酋AirAsiaA380

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