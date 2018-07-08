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颱風路徑南修 十河局防汛整備

2018-07-08 14:59中央社 基隆市8日電

颱風瑪莉亞預測路徑持續南修，台灣北部及東北部首當其衝，水利署第十河川局除提前加強防汛整備外，也呼籲新北市、基隆市和北海岸地區嚴防強風豪雨，低窪地區也要慎防淹水。

十河局表示，已要求各工地全面檢查工程，除加強施工圍籬固定外，並針對可能淹水地區積極整備，力求將災害損失降到最低，今天也已加強溝渠清淤，例如位於基隆與瑞芳交界的深澳坑溪，已派員清整河道雜草。

對於防汛熱點，例如三峽祖師廟旁則已備妥鋼版，一旦達警戒水位時可立即封堵；另外，烏來覽勝大橋邊也提醒新北市政府加強砂包防堵，確保烏來老街安全；其餘包括大武崙溪消防局旁河道瓶頸段、景美溪草地尾、基隆河百福段等工程也會在明天入夜前封堵缺口並加固工程圍籬。

十河局指出，根據氣象局預報，颱風將於11日清晨最接近台灣，已請同仁待命，只要氣象局發布颱風警報，「淡水河流域水情中心」會立即開設，與水庫、地方政府等單位，保持密切連繫協調，同時也請防汛護水志工待命，於豪大雨期間啟動巡查機制。

十河局提醒，颱風接近台灣時上游水庫可能實施調節性放水，沿岸地勢較低窪地區恐受到影響；另外，民眾若將車輛停放在河道高灘地，也請密切注意橫移門關閉訊息。

颱風十河局氣象局

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