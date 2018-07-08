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影／油價漲勢未歇 本周汽油漲2角、柴油漲3角

2018-07-08 13:23聯合報 記者陳筠青╱即時報導

利比亞內部為爭奪原油出口收入而封港，造成原油出口中斷，以及美國11月起將從嚴禁運伊朗石油等地緣政治因素影響，持續推升國際油價走強。中油公司依浮動油價機制計算，並以平穩機制吸收1/4調幅後，宣布從7月9日凌晨零時起，調漲各式汽油價格每公升0.2元，柴油價格每公升0.3元。

中油調整後的參考零售價格分別為：92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升27.3元。

利比亞內部為爭奪原油出口收入而封港，造成原油出口中斷，以及美國11月起將從嚴禁運...
利比亞內部為爭奪原油出口收入而封港，造成原油出口中斷，以及美國11月起將從嚴禁運伊朗石油等地緣政治因素影響，持續推升國際油價走強。中油公司依浮動油價機制計算，並以平穩機制吸收1/4調幅後，宣布從7月9日凌晨零時起，調漲各式汽油價格每公升0.2元，柴油價格每公升0.3元。聯合新聞網
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油價中油利比亞

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