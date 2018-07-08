陳映真山路 盜火劇團新詮釋
暑假到，青年朋友別錯過盜火劇團「自己的劇本」戲劇節策展作品《山路上》、《一個暈倒在水池旁邊的印地安人》。「自己的劇本」戲劇節前年首次舉辦就驚艷眾人，此次由策展人謝東寧及特邀導演高俊耀挑選作家陳映真《山路》、吳煦斌的同名短篇小說，再由劇作家劉天涯和何應權改編，作／編／導激盪對話，創出新意涵。
其中，《山路上》由劇場新生代演員康雅婷一人擔綱演出，全劇以老太太蔡千惠因不明原因病倒，再以千惠與其小叔國木的對話，及千惠留下信中對往事的回憶，替她的死亡解開謎團。
《一個暈倒在水池旁邊的印地安人》則是散亂、主觀、意象式的回顧，描述一名華人研究生「斌」與被滅族的印第安人「以思」之間從陌生到心靈交流的過程，由劇場實力派演員廖威迪、陳忻、趙欣怡、呂建男等人演出。兩劇7月12日至15日在台北國家戲劇院實驗劇場演出，購票洽兩廳院售票系統。
此外，台北文化地標之一紫藤廬茶館，從7月13日至8月31日舉辦「紫藤夏季沙龍」，有演講、對談、音樂會、讀劇等近二十場活動，內容廣及日治時代的移民、女權等議題，也從日本移民與國府播遷的「流動」概念觀照近年港日台的交流互動，還有以巴洛克時期女作曲家為主的大鍵琴與女高音音樂會，詳洽紫藤廬。
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