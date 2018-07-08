陳映真山路 盜火劇團新詮釋

2018-07-08 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



暑假到，青年朋友別錯過盜火劇團「自己的劇本」戲劇節策展作品《山路上》、《一個暈倒在水池旁邊的印地安人》。「自己的劇本」戲劇節前年首次舉辦就驚艷眾人，此次由策展人謝東寧及特邀導演高俊耀挑選作家陳映真《山路》、吳煦斌的同名短篇小說，再由劇作家劉天涯和何應權改編，作／編／導激盪對話，創出新意涵。

其中，《山路上》由劇場新生代演員康雅婷一人擔綱演出，全劇以老太太蔡千惠因不明原因病倒，再以千惠與其小叔國木的對話，及千惠留下信中對往事的回憶，替她的死亡解開謎團。

《一個暈倒在水池旁邊的印地安人》則是散亂、主觀、意象式的回顧，描述一名華人研究生「斌」與被滅族的印第安人「以思」之間從陌生到心靈交流的過程，由劇場實力派演員廖威迪、陳忻、趙欣怡、呂建男等人演出。兩劇7月12日至15日在台北國家戲劇院實驗劇場演出，購票洽兩廳院售票系統。