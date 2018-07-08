國道警：有ETC幫忙 可全時段執法

2018-07-08 13:28 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 雷光涵 ／台北報導



有人認為超速不是高速公路車禍主因，反對用ETC區間速率取締惡性超速。國道警察說，不應以統計比率看待車禍，車速愈快，勢必造成愈嚴重的死傷，警方較少將超速列為肇因，是佐證困難的關係。

國道警察表示，大家都知道定點測速桿的位置，駕駛在測速照相機前，放慢車速是常有的事，員警守在避車彎，執行機動取締，若遇到高速駕駛又失控，十分危險。高公局給的超速熱門路段，可供警方加強布署，但警力有限，有ETC幫忙，可以全時段執法。

警方說，過去萬里隧道設有兩支固定測速桿，幾乎抓不到超速，7月1日啟用攝影機的區間速率執法，首日零時至12時就有79輛車違法，新的科技執法，能帶來更大嚇阻效果。

國道警察局統計，民103年到105年，只有不到3％的比率是因為超速肇事。105年國道高速公路肇事原因，前三名是未保持行車安全距離47.9％，變換車道或方向不當12.8％，未注意車前狀態11.8％。

國道警察說，未保持安全距離、變換車道不當等造成的多為輕微車禍，所以占比高，車速過快造成的嚴重車禍死傷，警方更不樂見。

警方表示，登錄肇事原因，要依現場跡證判斷，須有明顯數值佐證，比如儀表板的指針停在事發的速度。即使車子撞得稀巴爛，若現場無明確數值佐證，肇因也可能列為未注意車前狀況等，不代表超速與肇事毫無關係。如果連最簡單明確的速限，都無法遵守，想必也難遵守其他交通規則。