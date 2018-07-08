用ETC抓超速違反個資法？問題待釐清

2018-07-08 13:28 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 雷光涵 ／台北報導



因恐違反個資法，國道警察局至今不能依高公局提供的ETC資料，對車主開罰。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

高公局6月對媒體公布國道超速逾60公里的10輛車部分車牌號碼，國道警察局至今不能依高公局提供的資料，對車主開罰。高公局說，區間測速用於取締，須釐清適法問題，已請法務部函釋有沒有違反個資法，逾越最初的建置ETC的目的，法務部仍在研議中。

高公局每月提供ETC大數據篩選的超速路段、惡性超速車輛車號，轉給國道公路警察留意。高公局表示，目前沒有規畫利用ETC的區間平均速率抓超速車，待法務部函釋適法，觀察萬里隧道以平均速率取締超速的成效，做內部研究。

遠通電收表示，依照合約，高公局得因公共利益考量，指示遠通變更工作範圍內容。有關利用ETC設備進行科技執法，在明確法律規範依據下，對民眾行駛高速公路與警員執法生命財產安全有所保障，遠通配合政府指示辦理。

高公局認為取締執法為公益目的，非針對特定對象，應未違反個資法。官員說，ETC是科技執法的選項之一，萬里隧道就是以攝影機辨識車牌，記錄通過時間來計算速率。

用ETC區間測速沒有技術困難，也與有無申裝e-tag無關。高公局為了收通行費蒐集資料，若未來做為警方執法依據，記錄車牌、通過的時間等有無違反個資法、是否為必要手段等，仍要先釐清法令的疑慮。國道測速器有經標準局檢驗，ETC非度量衡的工具，恐怕還須通過公正檢驗才能運用。