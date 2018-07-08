腎細胞癌沉默奪命 年輕化趨勢讓醫憂心

2018-07-08 12:33 中央社 台北8日電



腎細胞癌早期無症狀，等注意到多已晚期，且醫師臨床發現，腎細胞癌有年輕化趨勢，建議年過50歲民眾健檢時，應留意腹部超音波結果，早期發現有利治療。

一名46歲男性有高血壓病史5年，且相當肥胖，體重逼近100公斤。之前發現血尿，到醫院檢查才發現，膀胱都被血塊堵住，右邊腎臟長了一顆12公分大腫瘤。

這樣的例子並不罕見，台灣泌尿科醫學會理事長林登龍表示，腎癌患者約以每年1.5%的速率成長，超過9成為腎細胞癌，男性患者略多於女性，且近年年輕化現象明顯，門診不時有40多歲中壯年患者確診，打破以往腎細胞癌平均年齡為60多歲的印象。

林登龍說，資料顯示，腎細胞癌新增患者在45歲以下的比例，比起其他國人常見癌症如肺癌、大腸癌、肝癌等，年輕患者明顯較多；若是將年齡區間再往上調一些，更發現高達4成5的新增患者為60歲以下，男性更逼近5成，這群患者多為家中重要支柱，會對家庭造成巨大衝擊。

台灣泌尿科醫學會常務理事張延驊則說，腎細胞癌的致病原因可能跟基因、三高（高血壓、高血糖、高血脂）、肥胖及抽菸、飲食西化等因素有關，加上腎細胞癌早期沒有症狀，等到血尿、腰痛、腹部有腫塊時，多已是晚期。

張延驊表示，許多患者是因長期腰痠背痛、腹部痛、不明原因體重減輕等原因求診才發現腎細胞癌。這種腰痠背痛與一般腰痠背痛最大的不同，是即使經過休息也無法緩解，嚴重時吃止痛藥也不能抑制疼痛。

張延驊說，腎細胞癌早期發現的患者多是因健康檢查意外得知，年過50以上的民眾若有健檢，可透過X光、超音波、尿路攝影、電腦斷層等檢查，能夠愈早確診，後續治療效果也會愈好。