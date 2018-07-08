創金氏紀錄！ 36分37秒打造1554公斤超大玉井芒果刨冰

2018-07-08 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



西拉雅國家風景區管理處今天早上在台南玉井老街封街，舉行「涼辰吉時－玉井芒果挑戰金氏世界紀錄最大刨冰」的千人活動，玉井9家冰店、家果乾廠商昕伴手禮、連環泡芒果乾、盛發芒果乾共同參與，合作把3333顆芒果做成1000公斤冰磚和120公斤冰淇淋，做成1554公斤超大芒果刨冰，成功挑戰「金氏世界紀錄最大刨冰」。

「玉井芒果冰刷新紀錄！」西拉雅國家風景區管理處處長張隆城表示，歡迎大家來芒果產地玉井，吃最新鮮道地的芒果冰，這次邀集有間冰鋪、玉井老街冰舖、玉井讚冰店、玉梅芒果冰、光芒果子工房、遇見果香、熱情小子芒果冰館、玉天冰鋪、玉井冰棧等9家冰店，動員逾百人花費36分37秒打造玉井芒果冰。

張隆城表示，，因挑戰規定食材不得浪費還需符合食安標準，籌備過程鉅細靡遺不得絲毫疏漏，連測量用的大磅秤也要標準認證，融化的冰水也有SOP須妥善利用，當金氏世界紀錄認證官Peter Yang宣布確認打破紀錄，全場參與的鄉親都相當興奮。