超速非國道車禍主因？ 警察正解在這裡

2018-07-08 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



員警在國道執行勤務喪生後許多人呼籲應加強科技執法，但又有人指「超速不是高速公路車禍主因」，反對用ETC區間速率取締惡性超速。國道警察說不應以「統計比率」看待車禍，車速愈快勢必造成愈嚴重的死傷，且警方較少將超速列為肇因，是佐證困難的關係。

為什麼警方需要更新的科技取締超速? 國道警察表示，大家都知道定點測速桿的位置，駕駛在測速照相機前才放慢車速是常有的事，員警須守在避車彎、執行勤機動性取締，若遇到高速駕駛又失控，十分危險。今年曾在國道測到時速高達198公里的車子。高公局給的超速熱門路段可供警方加強布署，但警力也有限，有ETC幫忙就可以全時段執法。

警方表示，過去萬里隧道設有兩支固定測速桿幾乎抓不到超速，但7月1日啟用攝影機的區間速率執法，首日0點至12點就有79輛車違法，相信新的科技執法能帶來更大嚇阻效果。

有人批評交通部本末倒置，用ETC抓超速是「搶錢」，因為從國道警察局的統計，103到105年只有不到3％的比率是因為超速肇事。105年國道高速公路肇事原因前三名是未保持行車安全距離（47.9％）、變換車道或方向不當（12.8％）、未注意車前狀態（11.8％）。

國道警察說，未保持安全距離、變換車道不當等造成的多為輕微車禍，所以占比高，車速過快造成的嚴重車禍死傷，是警方更不樂見的。