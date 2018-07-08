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ETC取締超速違反個資法？ 法務部研議中

2018-07-08 11:27聯合報 記者雷光涵╱即時報導

高公局上月對媒體公布四月分在國道超速逾60公里、嚴重違規10輛車的部分車牌號碼，不過，國道警察局現在不能依高公局提供的資料對車主開罰。高公局說，「區間測速」用於取締要釐清適法性問題，已發文請法務部函釋有沒有違反個資法、逾越最初的建置ETC的目的。高公局說，法務部仍在研議中。

高公局每個月提供ETC大數據篩選的超速路段、惡性超速車輛車號轉給國道公路警察留意。高公局表示，目前沒有規畫要利用ETC的區間平均速率抓超速車，待法務部函釋適法性、觀察萬里隧道以平均速率取締超速的成效，做內部研究中。

遠通電收表示，依照合約，高公局得因公共利益之考量指示遠通變更工作範圍內容。有關利用ETC設備進行科技執法，在有明確的法律規範依據下，且對民眾行駛高速公路與警員執法之生命財產安全有所保障，遠通將配合政府指示辦理。

高公局認為取締執法為公益目的，非針對特定對象，應未違反個資法。不過官員強調，ETC是科技執法的選項之一，萬里隧道就是以攝影機辨識車牌，記錄通過時間來計算速率。

用ETC區間測速沒有技術上的困難，也與有無申裝e-tag無關。但高公局為了收通行費蒐集資料，若未來做為警方執法依據，紀錄車牌、通過的時間等有無違反個資法、是否為必要手段等，仍要先釐清法令的疑慮。此外，國道測速器有經標準局檢驗，ETC非度量衡的工具，恐怕還須通過公正檢驗才能運用。

警方希望能爭取ETC數據告發超速。 圖／聯合報系資料照片
警方希望能爭取ETC數據告發超速。 圖／聯合報系資料照片
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國道個資測速

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