颱風影響 蘭嶼綠島10日停航

2018-07-08 12:03 中央社 台東縣8日電



受瑪莉亞颱風影響，台東船公司公告10日、11日台東往返蘭嶼、綠島客輪停航，9日上午開始疏運。

根據中央氣象局今天最新天氣預報，颱風瑪莉亞朝台灣北部近海移動，如果路徑不變，最快明晚發布海上颱風警報，也不排除10日上半天發布陸上颱風警報。

海巡署東部分署第13岸巡隊富岡安檢人員上午表示，已接獲船公司通報，因強烈颱風瑪莉亞影響，基於旅客安全考量，綠島從9日上午8時30分起開始疏運旅客回台東，中午過後所有客輪即開往綠島避颱風。

台東往返綠島及蘭嶼的船班10日及11日確定取消。