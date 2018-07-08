登山郊遊被野生動物咬 牢記3步驟保命

2018-07-08 12:04 中央社 台北8日電



今年狂犬病陽性動物明顯增加，疾管署提醒，民眾若在野外不幸遭野生動物咬傷，應以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後，儘速就醫打狂犬病疫苗。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞表示，今年至今監測到的狂犬病陽性動物明顯多於去年同期，依據行政院農業委員會監測資料，國內今年迄今動物狂犬病陽性案件數共51件，都是鼬獾，分布縣市為花蓮縣18例、南投縣14例、台南市5例，台中市、嘉義縣、屏東縣及台東縣各3例，雲林縣及高雄市各1例。

其中6件為咬傷人的狂犬病陽性鼬獾（屏東縣2件，南投縣、嘉義縣、台南市及花蓮縣各1件），遭咬傷者都已接受醫療處置及暴露後疫苗接種，無人發病。

狂犬病是由狂犬病病毒引起的急性腦脊髓炎，潛伏期約1至3個月，感染初期會有發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛及咬傷部位異樣感等症狀。

感染數天後出現興奮及恐懼現象，然後麻痺、吞嚥困難、咽喉部痙攣，並引起恐水現象（又稱恐水症），隨後會發生精神錯亂及抽搐等情況，死亡率接近100%。

羅一鈞說，如果能在遭動物咬傷後及時就醫，並接受狂犬病暴露後預防接種，就可以有效阻斷發病。

國內自2002年迄今累計3例人類感染狂犬病確定病例，均為境外遭犬隻咬傷後發病，分別為2002年及2012年各有1例，感染地為中國大陸、2013年1例，感染地為菲律賓，均已不幸死亡。

羅一鈞表示，狂犬病會感染哺乳類動物，如鼬獾、白鼻心，常見分布的區域為低海拔山區，若動物們有覓食需求，也可能跑到平地。國內驗出陽性動物的縣市從台中以南到屏東，花蓮鳳林以南到台東都有陽性鼬獾的蹤跡。

此外，羅一鈞也提醒，台灣曾在東亞家蝠身上驗出麗沙病毒，蝙蝠可能在住家出沒，且全台灣都有，民眾如果在黃昏看到蝙蝠出沒應避免接觸，若不幸被咬傷，後續醫療處置也是儘速接種狂犬病疫苗防範。

疾管署提醒，民眾如不慎遭野生動物或流浪犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後，儘速前往「人用狂犬病疫苗接種服務醫院」就醫。

經醫師評估如有感染風險，應儘速接種免疫球蛋白，並依時程（接種第一劑當天為第0天，及第3、7、14、28天）接種5劑人用狂犬病疫苗。