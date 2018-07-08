瑪莉亞接近 周二從北到南將漸感風雨加大

2018-07-08 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



強颱瑪莉亞的動向備受關注，中央氣象局今天表示最新預測路徑調整不大，不管會不會登陸台灣，暴風圈對台灣影響最大時間點在周二晚間及周三一整天，從北部開始感受風雨漸強，南部從周三中午以後覺得風雨加大。

氣象局預報員官欣平說，氣象局最快明天晚上發布海上颱風警報，後天上午可能發布陸上警報。預估瑪莉亞會通過台灣東北部及北部海域，往西北方向至大陸福建、廣東。

官欣平說，因為距離近，颱風可能登陸台灣一點點又出海，但無論有無登陸，暴風圈影響最大是北部地區及東北部，從現在的暴風半徑推估，中部以北及宜蘭、花蓮周二起都受影響，周三下午風勢偏西風，迎風面的南部會感受風雨加大。

根據氣象局今天上午8時的最新資料顯示，瑪莉亞颱風七級風暴風圈在未來120小時，侵襲桃園、台北、基隆、宜蘭的機率都超過八成。官欣平說，周三晚間瑪莉亞對台灣影響變小，周四上午離開。不過離開以後有殘存水氣且南方雲系低壓帶北移，南部及東半部仍有局部短暫雨，其他地區恢復多雲到晴、提防午後雷陣雨的天氣型態。