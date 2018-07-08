愛肝達人站／B肝帶原消失 肝癌風險仍在

2018-07-08 13:30 聯合晚報 許金川（臺大醫院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長



小王幫老闆做了演講投影片，上面有老闆肖像。

老闆：「嗯，做得滿不錯的嘛！」

小王心中好高興，露出一絲絲的得意樣。

老闆又加了一句：「不過，倒是有點像訃聞！」

有些事，的確是不能高興得太早，即使高興也不能掉以輕心。

話說老王從年輕時就有B型肝炎，一直在某醫院追蹤檢查，直到60歲那一年，想不到原來的B型肝炎帶原消失了，而且產生了抗體，他很高興，以為從此脫離了B肝的夢魘，也就因此好幾年未去醫院追蹤。

想不到，某天早上吃完早飯在家中散步，突然一陣上腹痛、冒冷汗，家人見狀趕緊送到急診處，發現血壓降低，血紅素剩不到7，做了電腦斷層，發現右邊肝臟長了一顆十幾多公分的腫瘤，原來是肝癌破裂出血了，緊急做了栓塞治療，暫時穩住一條命。

像這種案例層出不窮，以為沒有了B肝帶原、有了抗體，就以為不會長肝癌。事實上，B型肝炎表面抗原消失，只是帶原者血液中沒有B型肝炎病毒，但是B型肝炎病毒長期潛伏在肝臟細胞內，老早就使肝臟產生了質變，可能有了慢性發炎或已經有了肝纖維化，或已經有了肝硬化，或者即使肝臟超音波正常，事實上肝臟已經不是正常的肝，因此，老早已種下了將來引發為肝癌的因子。

事實上，目前國內成年人除了百分之十至十五有B肝帶原外，其他人大都有了B肝抗體，但這些有B肝抗體的人，除了少數是打B肝疫苗產生的外，大部分以前都是B肝帶原者，只是後來病毒消失，產生抗體而已。所謂「人之將老，病毒也衰」，就是這個道理，因此產生肝癌的風險仍然存在，只是一般人不曉得而已。

因此，有B肝帶原一定要定期追蹤，但即使沒有帶原、有了抗體，如果你是民國75年以前出生的「舊台灣人」，記得最好每年做一次超音波檢查，抽血驗一下胎兒蛋白，以免大意失荊州，危及自己寶貴的生命！

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