健康相談室／流汗快擦掉 痘痘不亂冒

Q：流汗趕快擦掉，能減少痘痘冒生？

A：沒錯，汗水中帶有鹽分、尿素等廢棄物，可能堆積與堵塞毛囊，形成粉刺與痘痘，若流汗時立即擦拭，有助降低痘痘冒生風險。

痘痘的形成與皮脂腺分泌油脂過多、荷爾蒙分泌失調、皮膚表面角質未代謝掉而阻塞毛孔、痤瘡桿菌孳生等因素有關，這些因素催生發炎反應，依嚴重度不同，可能形成粉刺、丘疹、囊腫，主要發生在臉、耳朵、脖子、胸背等處。

在夏季，高溫會刺激油脂分泌增加，加速堵塞毛孔；身上的汗液未及時擦乾，帶有的鹽分、尿素等廢棄物會留在毛孔，提高冒痘痘的風險。在女性身上，則常見太常使用防曬係數過高的防曬產品，因為這些產品的分子大，易堵塞毛囊，催出一顆顆的痘痘；也常有女性使用化妝品種類過多，層層堆在臉上，或卸妝沒卸完全，致痘痘上身。

要預防痘痘纏身，保養與化妝宜越簡單越好；適當使用防曬產品，室內用防曬係數SPF30以內的產品即可，在戶外待上3小時者才須使用到防曬係數SPF50的產品。

在飲食方面，攝取過多的甜食會使類胰島素因子第一型增加，促進皮膚上的油脂分泌，使細菌容易孳生，沒清潔乾淨就容易冒痘；可多攝取富含維他命Ｃ的蔬果，有抗氧化效果，也能保有白皙皮膚；每日喝上2500至3000毫升的水，有助新陳代謝，汗液也會更清爽、更快乾。

諮詢專家／開業皮膚科醫師趙昭明