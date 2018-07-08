好好吃╱不必烤 三明治蛋糕41變

暑假到，給親子同聚來點新花樣！靈感源自北歐、風靡日本的「三明治蛋糕」（Cakewich），美味可口，視覺亮麗，最重要的是簡單易做，口味也可鹹可甜，親子同做樂無窮。

這項糕點的創作者——來自日本的唯根命美，曾旅居三明治正宗發源地英國多年，擔任世界名廚烹飪節目的現場助理。返日後，她將在英學習的三明治道地製作法，結合北歐家庭自古以來每逢特殊節日用來宴客的「裝飾成蛋糕般的三明治」，創造出風味、形狀、大小各異的「三明治蛋糕」，近日在台出版《北歐三明治蛋糕》（臉譜）。

書中共介紹41種三明治蛋糕做法，這種蛋糕不必烘烤，也不必費心準備蛋糕體，只要用超商就買得到的白吐司，掌握「排列、夾餡、裝飾」三大基本工序，就能搭配各種餡料，創造出驚豔眾人的三明治蛋糕。既像蛋糕般外觀華麗、賞心悅目，做法又像三明治般速簡便利，餡料與裝飾甚至麵包體也可隨喜好或便利度自由更換。

像「生火腿無花果三明治蛋糕」，創作原意是結合義大利帕瑪生火腿與新鮮無花果，搭配奶油起司超對味。但若是非無花果產季，或不喜歡無花果味道，都可換成其他水果。

小朋友一定愛的「斑馬三明治蛋糕」，用黑漆漆的墨魚麵包搭配白色的奶油起司，創造強烈視覺效果，不少人可能在派對宴會上見過，這次不妨照著食譜自己動手做。也不妨發揮創意，用其他各種有色麵包或餡料。

「燻鮭塔塔醬＆酪梨三明治蛋糕」則可當餐點，作者將常見的煙燻鮭魚和酪梨做成塔塔醬風味，外觀清秀雅緻，一切開入口保證令人驚喜。

榮新診所營養師李婉萍表示，以營養食育角度，三明治蛋糕是很好的親子同做項目，可幫助孩子認識食材、食物面貌，也創造美好回憶。孩子若有些不愛吃的營養必需食材，家長也不妨藉著DIY過程的趣味、外形的美觀，增加孩子接受度。

李婉萍也提醒，雖然三明治蛋糕好吃好玩，但因奶油用量大，熱量恐比一般三明治高很多，飽和脂肪也高，若有心血管疾病者不宜常吃或吃多。

生火腿無花果三明治蛋糕

生火腿無花果三明治蛋糕 臉譜／提供 分享 facebook

材料（約寬9×長20×高8cm1個）

白吐司6片、乳霜狀奶油適量

內餡：帕瑪生火腿100g、無花果2∼3個、芝麻菜適量、鹽少許、無花果醬（低糖）少許

裝飾用奶油：起司奶油（基本量的1.5倍）

裝飾用食材：生火腿適量、無花果1∼2個、新鮮羅勒適量

做法

1 無花果切成厚約5mm片狀，芝麻菜葉子切成約3∼4cm長度。

2 將2片吐司放盤內排成長方形

3 作成兩層三明治，吐司先抹薄薄一層無花果醬，再均勻擺上生火腿、芝麻菜、無花果（一半分量）。第二層也是相同作法。

4 整體均勻塗抹起司奶油

5 擺上縱切成8∼10等分的無花果、撕碎的生火腿、新鮮羅勒做裝飾。

斑馬三明治蛋糕

斑馬三明治蛋糕 臉譜／提供 分享 facebook

材料（直徑6cm的圓形3個）

墨魚棍子麵包1／2條

內餡：罐裝紅心橄欖1∼2大匙、油漬番茄乾1∼2大匙

裝飾用奶油：起司奶油100∼200g

裝飾用食材：罐裝紅心橄欖（對半切）3個、義大利香芹適量

做法

1 （製作內餡）紅心橄欖與番茄乾瀝乾湯汁，切成約5mm丁狀。

2 墨魚棍子麵包切成厚約7mm片狀，共準備9片。

3 將起司奶油填入裝有星形花嘴的擠花袋，以畫圓的方式擠在3片麵包片上。

4 撒上適量的紅心橄欖與番茄乾（內餡材料），重複第2層。

5 第3層的麵包片同樣以畫圓的方式擠上奶油，中央擺放紅心橄欖與義大利香芹。

燻鮭塔塔醬＆酪梨三明治蛋糕

燻鮭塔塔醬＆酪梨三明治蛋糕 臉譜／提供 分享 facebook

材料（約寬20×長18×高7cm 1個）

全麥吐司（8片或10片裝）12片、乳霜狀奶油適量

內餡：

A：煙燻鮭魚（切成約5mm丁狀）300g、洋蔥（切末）120g（約1／2個）、香蔥（切成蔥花）2大匙、檸檬汁2大匙、美乃滋80∼100g、鹽、胡椒適量

酪梨5∼6個、檸檬汁適量

裝飾用奶油：起司奶油（基本量的2倍）

B：奶油起司100g、煙燻鮭魚50g、牛奶少許

裝飾用食材：酪梨適量、新鮮羅勒2片

做法

1 製作燻鮭塔塔醬：把A的洋蔥末泡水，去除嗆辣味，用廚房紙巾擦乾水分。調理碗內倒入材料A拌勻、調味。

2 酪梨切成厚約7mm片狀，淋上檸檬汁防止變色。

3 吐司去邊，切成整齊的四方形，取4片排在盤內擺成四方形。

4 把三明治蛋糕做成2層，先把吐司均勻地塗抹燻鮭塔塔醬，再擺滿酪梨片。

裝飾：

1 整體均勻地塗抹起司奶油，先放進冰箱冷藏，讓奶油定型。

2 把材料B倒入調理機打成粉紅色的起司奶油，塗抹於側面。

3 裝飾用的酪梨用水果挖球器挖成小球，淋上檸檬汁。假如沒有水果挖球器，可用湯匙挖取酪梨肉，再以保鮮膜包成圓球狀也可以。

4 將3與新鮮羅勒做裝飾即完成

事前準備

乳霜狀奶油製作：

將恢復至常溫的無鹽奶油用抹刀或刮刀拌軟，拌至柔滑乳霜狀即可。

起司奶油製作：

材料：奶油起司200g、牛奶1∼2大匙

做法：奶油起司放入調理盆，用橡皮刮刀拌軟，加牛奶充分拌勻。可依奶油起司的狀態（硬度）調整牛奶的量。