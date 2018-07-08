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保健看過來╱3招戒斷孩子手機

2018-07-08 13:24聯合晚報 李樹人

兒童在睡前玩手機會影響睡眠，(情境照，非新聞中人物。) 圖╱聯合報系資料照片
兒童在睡前玩手機會影響睡眠，(情境照，非新聞中人物。) 圖╱聯合報系資料照片
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小胖盼了很久的生日禮物，終於到手了。他班上每個同學幾乎都有手機，下課時，大家圍在一起，比誰的手機好看、比較貴，一起打手遊，在社群網站上聊八卦，在小胖哀求下，終於在小五這年生日拿到蘋果手機，但這也開啟了小胖跟爸媽之間的紛爭。

原本小胖生活作息正常，幾乎不會晚起、遲到，但最近幾個月來，早上總是叫不醒，爬不起來，好幾次上學遲到。他一開始辯稱失眠，睡不著，後來被媽媽抓個正著，凌晨兩點還緊盯手機螢幕，打著手遊。

媽媽要小胖晚上10點之後，必須交出手機，好好睡覺，小胖則大喊「沒隱私」，說爸媽會偷看他手機內容，還說為何不可以玩手機，媽媽不也是每天拿著平板看韓劇？為了手機問題，家庭氣氛變成烏煙瘴氣。

馬偕兒童醫院兒童心智科醫師臧汝芬指出，手機不再只是單純的溝通工具，而是變成娛樂平台載具。但如果家長沒有妥善處理，手機還可能成為影響孩子身心發育的頭號殺手。

臧汝芬說，大部分學童、青少年晚睡，都與玩手機有關，不管是交友或是電玩，都會影響睡眠時間與品質，「睡覺是最重要的大腦營養」，如果睡不好，就會影響腦細胞發育，注意力下降，免疫力變差，情緒浮動，容易心浮氣躁。

臧汝芬提醒，家長一定要重視孩子的睡眠習慣，如果發現手機已經干擾到孩子的生活作息，以及學習表現，就應該介入，多安排一些戶外活動，例如，運動、家庭聚會，來轉移孩子的注意力。臧汝芬憂心地說，就跟菸、酒、毒品一樣，用久了，同樣會有上癮問題，如果家長放任不管，甚至將手機、平版當成孩子的保母，只要不鬧不吵就行了，一旦孩子手機成癮，無法自拔，「整個人等於廢了」，相當可怕。

一開始只是睡眠問題，專注力變差，學習成績退步，有些人開始懼學，人際關係變壞，如果持續下去，缺乏與同年齡朋友的互動，沒有認同感，導致社會功能萎縮，最後就會與整個社會脫節，與他人沒有聯繫互動，缺乏社會功能。

臧汝芬指出，罹患手機成癮、必須接受治療的學童、青少年越來越多，就有一名國一學生，因為課業成績不好，將生活重心放在手機電玩，在現實生活中，沒有朋友，但在網路世界，他卻具有影響力，登高一呼，率領其他隊友，一起攻擊、奮勇殺敵，為了點數、金幣，打到昏頭暗地。

整天掛在網上，在家裡玩，至學校也打，老師見狀，想要先保管他的手機，沒想到，學生一拳就揮過來，事後連他自己都嚇一跳，怎會打導師？

什麼是手機成癮？臧汝芬說，如果過度使用手機，且過度合理化自己必須繼續玩下去的原因，不能離開遊戲、手機，生活全部價值都在手機上，引發情緒症狀，這樣都應該尋求專業精神科醫師的協助。

臧汝芬表示，手機成癮很可怕，解決過程中還可以出現戒斷症候群，情緒暴躁易怒。提醒家長，一定要嚴格管控孩子使用手機的時間，盡量多安排家庭活動。最重要的，大人們不要在孩子面前，把玩手機，小朋友常有樣學樣，應該以身作則，減少使用手機頻率。


●嚴格控制使用時間，晚上十點後應禁用。

●多讓孩子參與戶外活動，運動、露營或是家庭聚會。

●不要在孩子面前把玩手機、追劇、打手遊。

資料來源/臧汝芬 整理/李樹人

白內障失眠3C

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