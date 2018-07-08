台灣新車安全評價 星級制2020年底前上路

2018-07-08 12:04 中央社 台北8日電



交通部已向行政院提出「台灣新車安全評價制度」計畫，以新台幣約5億元籌設碰撞測試廠，給予檢測車輛星級評比，2020年底前上路，讓消費者購車時，對車輛安全性有明確參考依據。

目前，台灣領牌上路車輛的安全性，都是通過交通部的安全檢測，因檢測標準只有合格與不合格，且無實車碰撞測試，遭外界質疑做法比歐美、日韓甚至中國大陸落後。

交通部路政司副司長張舜清今天接受中央社記者訪問證實，已向行政院提報「台灣新車安全評價制度」（T-NCAP）計畫，將籌建車輛碰撞測試廠，並公布不同安全等級的檢測結果。

張舜清說，一分錢一分貨，「台灣新車安全評價制度」讓市面銷售的汽車安全性，不再是全部60分，讓消費者依需求購車時，有明確的選擇參考依據，也有助提升汽車業的安全品質。

路政司監理科長趙晉緯受訪說，未來交通部每年將挑選10款車做碰撞測試，並以星級方式給分，最高5顆星，國外做過相同測試的車款則不再檢測，檢測過的車款3年內不再重覆，但測試標準每3年就會往上提升。

趙晉緯說，碰撞測試採自願性，除了交通部主動購買車輛測試外，也接受業者自費測試，透過星級制度，業者會更積極提升車輛安全性。

根據交通部規劃，車輛碰撞測試廠將建在彰化的車輛安全審驗中心，2020年底前上路，先挑選3種車款做測試，之後逐年增加到10種檢測車款。