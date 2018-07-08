台鐵電車線故障 宜蘭二結-冬山單線通行

2018-07-08 08:52 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今天清晨6時56分台鐵宜蘭二結=羅東之間的東正線電車線設備故障，4114次列車停在現場，台鐵表示，車上約有150人，改由4118次接駁。現在二結=冬山間，改由西正線單線雙向行車，南下、北上的列車都受影響有延誤，台鐵局本部已成立一級緊急應變中心。