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強颱瑪莉亞來了…明發海警 中心恐登陸

強颱瑪莉亞影響 吳德榮：周二晚至周三午風雨最大

2018-07-08 08:52聯合報 記者雷光涵╱即時報導

大家密切關注強颱瑪莉亞的動態，但在發布警報前，氣象專家吳德榮提醒今明全台仍是上午炎熱、午後有局部雷陣雨機率的天氣形態，且明天北台灣在颱風外圍的沉降作用影向下，應注意極端高溫的出現，後天下半天起變天。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄說，周二下半天起東北部、北部水氣增多轉為有陣雨的天氣，周二晚至周三下午瑪莉亞影響最鉅，各地受風雨影響的程度尚有不確定性。

吳德榮表示，瑪莉亞通過台灣附近時移動快速，周三晚間颱風遠離本島，天氣漸趨穩定，周四至六又轉為晴朗炎熱，午後有局部性雷陣雨，南部、東南部偶有短暫陣雨的天氣。

吳德榮說，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，未來5天瑪莉亞的預測路徑是向西北西進行，不能排除登陸的機率，當瑪莉亞接近，仍有強颱或中颱上限的強度，將對台灣構成極大的威脅。不過，以目前颱風路徑的預測能力，72小時(11日2時)仍有近3百公里的平均誤差，大約一個台灣這麼大的不確定性，是否要急著去討論是否「西北颱」或者會在哪裡登陸？待警報發布，不確定性逐漸縮小至1百公里以內，再來討論，都不見得會很正確。

中央氣象局說，預測瑪莉亞9日2時的中心位置在琉球東南方1040公里的陸地上，今天下午起台灣海峽南部平均風力將增強至6級，最大陣風8級，航行船隻要注意。明下午起台灣北部海面平均風力將增強至6級，最大陣風8級，台灣海峽南部平均風力將稍減弱。

颱風瑪莉亞潛勢圖 圖／聯合報提供
颱風瑪莉亞潛勢圖 圖／聯合報提供
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吳德榮颱風氣象局

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