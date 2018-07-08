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1碗麵、貢丸湯、燙青菜…家長帶著亂吃 孩子營養不夠

2018-07-08 01:04聯合報 記者陳雨鑫／台北報導

只吃一碗麵配燙青菜，營養其實不夠。 圖／聯合報系資料照片
只吃一碗麵配燙青菜，營養其實不夠。 圖／聯合報系資料照片
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「台灣人看似很懂得吃，但卻都吃得亂七八糟。」台北醫學大學附設醫院小兒遺傳科主任楊晨表示，很常看見家長帶孩子到麵攤，點了一碗麵、貢丸湯、一盤燙青菜就解決一餐，但每日所需的營養素均攝取不足，這是台灣家庭面臨到的最大問題。

根據衛福部國健署建議三到五歲的幼童，每天平均要攝取一千五百五十大卡到一千七百五十大卡左右，五到七歲則是平均到一千八百五十大卡，十歲以後則比照一般成人每日熱量攝取。但實際上，小孩每天可能都沒有吃到一千五百大卡以上。

楊晨表示，五百大卡大約是一個便當的量，一千五百大卡等於是三個便當，很多家長帶著過瘦的孩子到門診，很多都是「吃不夠」，一天吃一碗麵或是一碗滷肉飯就解決一餐；有家長甚至認為，孩子每天吃燙青菜，飲食相當健康。

依照國健署建議，每人每天至少要攝取三分蔬菜、兩分水果，蔬菜一分約是煮熟後半個飯碗的量。水果一分相當於一個拳頭大小，若單只有一碗麵配燙青菜，對孩子而言是不夠的。其餘過瘦的原因，還包括「偏食」或「疾病」。

楊晨表示，若是小孩的成長曲線小於三個百分位，或突然下降兩個生長曲線，就得儘速就醫，釐清是否因疾病引起；若是飲食引起，透過調整飲食，都可恢復正常。若沒有及時發現，恐影響孩子的生長，也可能發展遲緩。

她提醒，飲食教育得從家長開始做起，孩子出生後就應建立良好飲食方式，別逼孩子吃飯，得讓孩子喜歡吃健康有益處的食物，且需均衡飲食。

便當國健署滷肉飯

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