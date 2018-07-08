三餐亂吃 國中小學生 過輕比率增

2018-07-08 01:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



學生體位不僅有過重或肥胖的問題，近年也出現「過輕」趨勢。 記者陳雨鑫／攝影 分享 facebook

含糖飲料、垃圾食物讓校園小胖弟、小胖妹似乎愈來愈多，不過，教育部統計處公布的「學生體位趨勢」，無論是國中或國小學童，過重、肥胖增加比率趨緩，過輕的比率卻逐年攀升。學者與醫師指出，肥胖與過瘦的根本原因都一樣，均是「三餐亂吃」惹禍。

教育部國教署最新國小、國中學童體位趨勢顯示，國小學童體重過輕比率，從民國一○○年的百分之七點一到一○五年上升至百分之七點九、國中學童體重過輕，同樣也是從百分之六點一上升至六點七；反觀，國小肥胖的孩子，從同年度的百分之十五點二，至一○五年已降至百分之十四點九，國中的肥胖童比率也同樣下降。

台北醫學大學附設醫院小兒遺傳科主任楊晨說，曾有一名七歲的小一學童，體重僅十五公斤，分析每日三餐飲食，一天吃不到一千五百大卡，飲食營養素皆集中在「澱粉」，蛋白質、乳製品、蔬菜量統統不夠。

台北醫學大學保健營養學系主任謝榮鴻說，國內學童體位逐漸呈現「Ｍ型化」發展，目前仍以過重、肥胖的問題為主，但體重過輕孩子也在增加中。學童體重過重與過輕現象，還出現城鄉差距，體重過重多發生在偏鄉，體重過輕則多發生在都市。

謝榮鴻表示，肥胖或過重的孩子幾乎都是「老外」，三餐外食，自行選擇飲食內容，苗栗縣學童體位最重的蓬萊國小就是典型的例子，因地處偏遠，家長需到外地工作，孩子成了銅板兒童，自己選擇三餐內容。

國中學生體位趨勢 圖／聯合報提供 分享 facebook

蓬萊國小主任龔俊宇說 ，校內的孩子最常搭配的餐點就是「泡麵加麥香紅茶」，便宜又能填飽肚子，且當地幾乎買不到水果，水果攝取幾乎是零；加上有些孩子家裡開雜貨店或做觀光生意，甜食隨手可得，就有學童一周最高紀錄喝五杯含糖飲料。

謝榮鴻表示，偏鄉駐校營養師不足，飲食教育難落實，建議政府應從幼兒園開始教起，同步也要教育家長飲食觀念。

國教署學務校安組學校衛生科長邱秋嬋表示，為了增強營養教育，九月起分階段補足校內營養師，今年九月起將增加一○六人，明年起增加至兩百一十人、後年起再增加至三百一十人。