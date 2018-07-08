親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

世足／英格蘭2：0淘汰瑞典 等了28年終於返四強

三餐亂吃 國中小學生 過輕比率增

2018-07-08 01:04聯合報 記者陳雨鑫／台北報導

學生體位不僅有過重或肥胖的問題，近年也出現「過輕」趨勢。 記者陳雨鑫／攝影
學生體位不僅有過重或肥胖的問題，近年也出現「過輕」趨勢。 記者陳雨鑫／攝影
分享

含糖飲料、垃圾食物讓校園小胖弟、小胖妹似乎愈來愈多，不過，教育部統計處公布的「學生體位趨勢」，無論是國中或國小學童，過重、肥胖增加比率趨緩，過輕的比率卻逐年攀升。學者與醫師指出，肥胖與過瘦的根本原因都一樣，均是「三餐亂吃」惹禍。

教育部國教署最新國小、國中學童體位趨勢顯示，國小學童體重過輕比率，從民國一○○年的百分之七點一到一○五年上升至百分之七點九、國中學童體重過輕，同樣也是從百分之六點一上升至六點七；反觀，國小肥胖的孩子，從同年度的百分之十五點二，至一○五年已降至百分之十四點九，國中的肥胖童比率也同樣下降。

台北醫學大學附設醫院小兒遺傳科主任楊晨說，曾有一名七歲的小一學童，體重僅十五公斤，分析每日三餐飲食，一天吃不到一千五百大卡，飲食營養素皆集中在「澱粉」，蛋白質、乳製品、蔬菜量統統不夠。

台北醫學大學保健營養學系主任謝榮鴻說，國內學童體位逐漸呈現「Ｍ型化」發展，目前仍以過重、肥胖的問題為主，但體重過輕孩子也在增加中。學童體重過重與過輕現象，還出現城鄉差距，體重過重多發生在偏鄉，體重過輕則多發生在都市。

謝榮鴻表示，肥胖或過重的孩子幾乎都是「老外」，三餐外食，自行選擇飲食內容，苗栗縣學童體位最重的蓬萊國小就是典型的例子，因地處偏遠，家長需到外地工作，孩子成了銅板兒童，自己選擇三餐內容。

國中學生體位趨勢 圖／聯合報提供
國中學生體位趨勢 圖／聯合報提供
分享

蓬萊國小主任龔俊宇說 ，校內的孩子最常搭配的餐點就是「泡麵加麥香紅茶」，便宜又能填飽肚子，且當地幾乎買不到水果，水果攝取幾乎是零；加上有些孩子家裡開雜貨店或做觀光生意，甜食隨手可得，就有學童一周最高紀錄喝五杯含糖飲料。

謝榮鴻表示，偏鄉駐校營養師不足，飲食教育難落實，建議政府應從幼兒園開始教起，同步也要教育家長飲食觀念。

國教署學務校安組學校衛生科長邱秋嬋表示，為了增強營養教育，九月起分階段補足校內營養師，今年九月起將增加一○六人，明年起增加至兩百一十人、後年起再增加至三百一十人。

肥胖偏鄉外食

相關新聞

強颱瑪莉亞南偏 周二影響大

2018-07-07 23:40

6款降血壓藥 用陸製致癌原料藥

2018-07-08 01:04

1碗麵、貢丸湯、燙青菜…家長帶著亂吃 孩子營養不夠

2018-07-08 01:04

颱風瑪莉亞對台威脅大增 農漁業提早因應

2018-07-07 22:20

陸劣質原料藥台灣製成6降血壓藥 1049萬顆流市面

2018-07-07 21:54

一張圖看強颱瑪莉亞如何影響台灣

2018-07-07 21:32

更自由地洗腎 專家鼓勵年輕腎友腹膜透析

2018-07-07 20:27

六款本土降血壓藥疑含動物致癌成分 需立即下架

2018-07-07 20:25

強颱瑪莉亞侵襲機率 北台灣高達6成

2018-07-07 20:12

1500隻皮卡丘！「皮卡丘大量發生中」8/10登場

2018-07-07 20:10

賀陳旦：淡蘭古道比國外長距離步道更精采

2018-07-07 19:16

宜蘭地震規模4.1 最大震度4級

2018-07-07 19:12

他辭交大教授 創社企造福身障族

2018-07-07 18:26

強颱瑪莉亞 中心不排除登陸台灣

2018-07-07 18:03

影／福隆沙雕季 邀百位民眾共同創作

2018-07-07 18:02

影／童玩節開幕 到宜蘭玩水去！

2018-07-07 17:53

雨勢加大 新竹縣嘉義縣豪雨特報

2018-07-07 17:29

大陸原料藥事件 諾華「得安穩」無辜

2018-07-07 13:38

對流雲系發展旺盛 台北市大雨

2018-07-07 13:38

紐約時報也說讚 肉大人賣麵囉

2018-07-07 13:36

玩轉米其林 手機先吃VR提味

2018-07-07 13:35

瑪莉亞颱風11日最近台灣 專家：強颱等級

2018-07-07 13:29

麗星郵輪爭議／消保官：下船有很多管道救濟

2018-07-07 13:20

麗星郵輪爭議／旅客揚言霸船 邊罵邊下船

2018-07-07 13:19

氣象局對全台18縣市發布大雨特報

2018-07-07 12:58

對流旺盛 全台18縣市大雨特報

2018-07-07 12:55

強颱瑪莉亞南偏 氣象局：不排除下周二發陸警

2018-07-07 11:04

熱氣球嘉年華 上千遊客爭睹八拱破曉美景

2018-07-07 10:08

放暑假出遊去 別錯過3條隱藏版小旅行

2018-07-07 10:01

氣象局：瑪莉亞颱風最快下周一發海警

2018-07-07 09:38

醫院門診預算被砍漲掛號費？醫院：民眾誤會了

2018-07-07 09:32

網癮防治有法令沒配套 學者籲加把勁

2018-07-07 08:47

強颱瑪莉亞 11日將最接近台灣

2018-07-07 04:51

瑪莉亞颱風影響 8日到10日空品恐橘警

2018-07-07 04:42

網購冷凍品常溫宅配退冰！好市多廠商致歉網友讚負責

2018-07-07 04:39

強颱瑪莉亞 下周三最近台灣

2018-07-07 00:05

健康你我他／自製加味水 藥材養元氣

2018-07-06 23:48

洗腎又出包 …醫療外包出錯 醫院不可卸責

2018-07-06 23:45

天天上演十八相送 孩子恐有分離焦慮症

2018-07-06 23:43
看更多

熱門文章

颱風瑪莉亞路徑再南修 不排除登陸台灣

2018-07-07 16:47

強颱瑪莉亞南偏 氣象局：不排除下周二發陸警

2018-07-07 11:04

氣象局：瑪莉亞颱風最快下周一發海警

2018-07-07 09:38

強颱瑪莉亞 11日將最接近台灣

2018-07-07 04:51

六款本土降血壓藥疑含動物致癌成分 需立即下架

2018-07-07 20:25

一張圖看強颱瑪莉亞如何影響台灣

2018-07-07 21:32

強颱瑪莉亞侵襲機率 北台灣高達6成

2018-07-07 20:12

強颱瑪莉亞 中心不排除登陸台灣

2018-07-07 18:03

氣象局對全台18縣市發布大雨特報

2018-07-07 12:58

瑪莉亞颱風11日最近台灣 專家：強颱等級

2018-07-07 13:29

男子讚女友勤儉又環保 網友卻要他「快放生」

2018-07-07 18:54

人類對不起你！一張心碎照片揭露長喙鳥的無奈

2018-07-07 07:39

陸劣質原料藥台灣製成6降血壓藥 1049萬顆流市面

2018-07-07 21:54

網購冷凍品常溫宅配退冰！好市多廠商致歉網友讚負責

2018-07-07 04:39

對流旺盛 全台18縣市大雨特報

2018-07-07 12:55

大陸原料藥事件 諾華「得安穩」無辜

2018-07-07 13:38

殺破狼周運勢／金牛可望脫離邊緣人 天秤可能被挖角跳槽

2018-07-08 00:00

強颱瑪莉亞接近 氣象局：不排除9日發海警

2018-07-07 09:16

這碗太超過！ 視覺超震撼的日本料理上桌

2018-07-07 17:49

宜蘭地震規模4.1 最大震度4級

2018-07-07 19:12

賀陳旦：淡蘭古道比國外長距離步道更精采

2018-07-07 19:16

對流雲系發展旺盛 台北市大雨

2018-07-07 13:38

瑪莉亞颱風影響 8日到10日空品恐橘警

2018-07-07 04:42

雨勢加大 新竹縣嘉義縣豪雨特報

2018-07-07 17:29

巧克力榛果醬太好吃？貪吃「袋貂」頭卡罐中好囧

2018-07-07 15:07

1500隻皮卡丘！「皮卡丘大量發生中」8/10登場

2018-07-07 20:10

他辭交大教授 創社企造福身障族

2018-07-07 18:26

醫院門診預算被砍漲掛號費？醫院：民眾誤會了

2018-07-07 09:32

颱風瑪莉亞對台威脅大增 農漁業提早因應

2018-07-07 22:20

圍棋星光大道！黑嘉嘉、謝依旻、張栩為女子賽站台

2018-07-07 23:06

麗星郵輪爭議／旅客揚言霸船 邊罵邊下船

2018-07-07 13:19

紐約時報也說讚 肉大人賣麵囉

2018-07-07 13:36

全世界在等這一碗！ 京都一乘寺「豚人拉麵」抵台

2018-07-07 22:11

Ella陳嘉樺好時尚 勁寶媽一路走來也是很靚爆

2018-07-07 17:51

更自由地洗腎 專家鼓勵年輕腎友腹膜透析

2018-07-07 20:27

「會動的火鍋」在海大牧場 九孔鮑魚會扭才新鮮

2018-07-07 13:22

放暑假出遊去 別錯過3條隱藏版小旅行

2018-07-07 10:01

瑟琳娜戈梅茲甜姐兒 COACH幕後花絮笑容超可愛

2018-07-07 23:45

熱氣球嘉年華 上千遊客爭睹八拱破曉美景

2018-07-07 10:08

談健康分手 兩性專家：避免過度刺激對方

2018-07-07 13:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top