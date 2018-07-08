6款降血壓藥 用陸製致癌原料藥

2018-07-08 01:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



高血壓患者不要貿然停藥，應儘速回診，與醫師討論換藥。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國際藥廠阿特維斯（Actavis）委託大陸浙江的華海製藥製做降血壓藥物，但製成該藥物的原料藥，被發現含有2A致癌物質「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）的成分，國際藥廠徹查是否使用此原料藥，台灣前天起清查，食品藥物管理署證實國內六款降血壓藥使用此原料藥，要求一個月內全數下架，數量超過一千萬顆。

食藥署藥品組副組長祁若鳳表示，食藥署前天收到訊息，針對華海製藥生產的原料藥Valsartan，含有不純物「N-亞硝基二甲胺」進行徹查，台灣並未進口阿特維斯的降血壓藥，但共有三家本土藥廠進口該款原料藥，製成六款降血壓藥。

分別為生達化學製藥的「舒心樂膜衣錠」一百六十毫克、八十毫克、瑪科隆的「科適壓膜衣錠」為八十／十二點五毫克、永信製藥的「樂速降膜衣錠」六十毫克、八十毫克，以及「凡內膜衣錠」一百六十毫克，均為台廠藥，總計出貨四十六批，市面上數量達一千○四九萬顆。

祁若鳳表示，台灣降血壓藥的類型多，全台領有降血壓藥證總計七十一張，換算比率，這次影響的降血壓藥物約占所有降血壓藥百分之三，至於這次需要回收多少量，仍待全數回收後才能計算。目前要求有使用到該款原料藥的藥廠，必須要在八月七日以前全數回收完畢。

祁若鳳提醒，這次的出包原料藥疑似在生產過程中，生產線遭汙染，使含有不純物「N-亞硝基二甲胺」，動物試驗證實，此成分具有致癌性，會讓動物出現肝臟毒性，目前未有報告顯示對人體造成的影響。

影響的藥物為降血壓藥物，國際針對此事呼籲高血壓患者暫時不要停藥。祁若鳳表示，停藥的風險比不停藥的風險高，近期應儘速回診，與醫師討論換藥。