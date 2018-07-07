強颱瑪莉亞南偏 周二影響大

颱風瑪莉亞潛勢圖 圖／聯合報提供 分享 facebook

今年第八號颱風瑪莉亞迅速升格為強烈颱風之後，速度不僅加快、路線也往南修，影響台灣程度逐漸增大。中央氣象局昨表示，照目前路徑來看，明晚就可能發布海上颱風警報，周二上半天發布陸上颱風警報，影響台灣最明顯時間為周二到周四，又以北部最嚴重，且颱風中心還不排除登陸。

氣象局預報員顏增璽表示，昨晚八點，瑪莉亞位在距鵝鑾鼻東南東方兩千一百公里處，未來路徑先朝西北，之後朝西北西往台灣近海接近，再到大陸福建。

顏增璽表示，以這個路徑來看，影響台灣最明顯的時間是周二到周四。預計周二下半天開始，北部有一些風雨，再慢慢影響到中部；周三全台都有風雨，又以北部最嚴重，預計周四就會脫離颱風影響。

至於影響台灣程度，顏增璽表示，目前颱風中心已接近台灣近海，如果太平洋高壓較強，路徑會再往南偏，颱風中心就不排除登陸，因中心風速會達到十級風以上，恐帶來較大風雨，包括近年的尼伯特、莫蘭地颱風，都是颱風中心登陸案例。

據氣象局觀測資料，瑪莉亞颱風原每小時七公里緩慢前行，昨下午兩點加快到每小時十二公里、晚上八點再加快至十七公里，朝西北方向進行，近中心最大風速每秒五十一公尺，瞬間最大陣風每秒六十三公尺，七級風半徑兩百公里，十級風半徑七十公里。

氣象局預報員劉宇其提醒，無論有無發布海陸警，瑪莉亞外圍環流都會影響台灣，因此周二上午，北部、東北部會先出現局部短暫陣雨，周二下午到周三整天，全台都有降雨機率，北部、東北部雨勢會持續較久。周四瑪莉亞進入中國大陸福建、浙江一帶以後，台灣才遠離瑪莉亞的威脅。