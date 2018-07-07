雙贏彩第107066期頭獎 1注中獎

2018-07-07 22:52 中央社 台北7日電



雙贏彩第107066期今晚開獎，中獎號碼為23、16、15、01、24、21、03、17、18、05、11、14。派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣1500萬元。

貳獎有30注中獎，各得獎金10萬元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。