是色情還是藝術?高美館年度大展 看懂「赤裸美學」

奧古斯特‧雷諾瓦(1841–1919), 沙發上的裸女,1915。 Tate: Bequeathed by Mrs A.F. Kessler 1983 © Tate, London 2018 圖/高美館提供 分享 facebook

即使在自認開放的現代社會,裸體依然與禁忌畫上等號;日前一場由藝術團體舉辦的「裸體趴」,曝光後遭到民眾撻伐「假藝術之名」。你怎麼看「裸體」和「藝術」?不妨到高雄市立美術館(高美館),參觀自英國引進的「裸:泰德美術館典藏大展」,衡量自己心中,道德和藝術的這把尺。

「裸:泰德美術館典藏大展」周六(14日)於高美館開幕,展出120件以「裸」為主題的藝術品,包括油畫、雕塑、攝影;娓娓訴說兩百年來,此一牽動西洋藝術發展核心的主題。展品除了羅丹、雷諾瓦、竇加、馬諦斯、畢卡索等大師級作品,還包含佛洛伊德、露易絲.布爾喬亞、翠西.艾敏等現當代藝術家。

蔣勳代言 羅丹的「吻」首度來台

此展由作家蔣勳代言。他認為,「裸」不只是身體上的「裸」,也是代表人與人之間相處的「裸」;透過展覽,觀眾不僅從不同觀點重新認識自己的身體之外,更找回最初的情感流露、最單純的喜悅及慾望。

展品中最受矚目的是法國雕塑大師羅丹的「吻」。這也是這座世界最知名的雕塑作品之一,首次來台展出。

奧古斯特‧羅丹(1840–1917), 吻,1901-4。Tate: Purchased with assistance from the Art Fund and public contributions 1953 © Tate, London 2018 圖/高美館提供 分享 facebook

在羅丹的「吻」之中,兩名赤裸戀人深情擁抱接吻,彷彿融為一體。男女雕像皮膚光滑柔軟,與底部粗糙的岩石形成鮮明對比。這件作品洋溢歡快,原型卻是來自但丁「地獄」中一對出軌的偷情男女,兩人皆為女子的丈夫所殺。

藝術學者認為,「吻」中的女子來自羅丹情人卡蜜兒。雕像中的戀人姿勢成360度,呈現一種「令人窒息的美」;而戀人身軀的理想描繪和高度的情慾之間,形成一種平衡。羅丹對男女肉慾體驗所展現的藝術手法,在100年前相當前衛。

羅丹總共為「吻」完成三個版本。來到台灣這一件,長期放置於英國。第一次世界大戰期間,此一裸體雕塑曾被放在某一市政廳的會議室中,但又擔心「不雅」的雕塑會鼓動士兵們做出下流之舉,被迫披上了一層布。1953年「吻」來到倫敦泰特美術館,成為該館的鎮館之寶。

畢卡索、雷諾瓦、馬諦斯…大師級裸畫不缺席

打開西洋的裸體藝術史,一開始,描繪裸女對畫家來說,是一種技藝的訓練。人體模特兒讓藝術家得以了解,人體在不同姿態下,骨骼和肌肉的狀態。因此,在19世紀流行的歷史畫之中,裸體的研習描繪是重要的基礎。

巴布羅‧畢卡索(1881–1973), 戴項鍊的裸女, 1968。Tate: Purchased 1983 © Tate, London 2018 © Succession Picasso/DACS, London 2018 圖/高美館提供 分享 facebook

畢卡索、雷諾瓦、馬諦斯等西洋藝術史赫赫有名的大師,都有裸畫傳世。這是因為19世紀末至20世紀初,藝術家開始描繪新情境中的裸女。而現實主義與印象主義畫家皆對現代城市生活產生興趣,常將裸女置身於居家空間之中,進行私密性活動,讓觀者感到彷彿進入私人世界。

雷諾瓦的「沙發上的裸女」 ,畫中女子擁有豐滿圓潤的軀體,代表藝術家理想中女性之美。野獸派畫家馬諦斯的「披巾裸女」,畫家讓裸女身體幾乎填滿畫面,用色鮮明大膽。

亨利‧馬諦斯(1869–1954), 披巾裸女,1936。Tate: Purchased 1959 © Tate, London 2018 圖/高美館提供 分享 facebook

竇加的「浴盆中的女子」,則是所有探究裸體題材的作品中最精 心繪製、細膩呈現的畫作之一。梳洗的場景捨棄維多利亞風格中浴女的古典情境、敘述與姿態,在當時是一大突破。

愛德加‧竇加(1834–1917), 浴盆中的女子, 約1883 。Tate: Bequeathed by Mrs A.F. Kessler 1983 © Tate, London 2018 圖/高美館提供 分享 facebook

來到20世紀初期,裸體逐漸成為形式實驗的主題,以此探索有關人體觀察的新觀念。亨利‧摩爾作品「倒下的戰士」,描繪死亡前驚心動魄的一刻, 幾乎騰空、懸浮於底座上方的人物,展現倒下的動作所具有的肌肉能量。裸體在此作中展現的不是情慾,而是力量。

亨利‧摩爾(1898–1986), 倒下的戰士, 1956–57 (約1957–60鑄造)Tate: Presented by the artist 1978 © Tate, London © The Henry Moore Foundation. All Rights Reserved, 2018 圖/高美館提供 分享 facebook

而到了20世紀中葉的紛亂年代,現實主義與超現實主義興起,超現實主義藝術家開始運用裸體探究無意識狀態與夢中世界。如保羅‧德爾沃的「沉睡的維納斯」。

保羅‧德爾沃(1897–1994), 沉睡的維納斯, 1944。 Tate: Presented by Baron Urvater 1957 © Tate, London 2018 © Foundation Paul Delvaux, Sint-Idesbald - SABAM Belgium 2018 圖/高美館提供 分享 facebook

女性藝術家 試圖扭轉藝術、情色界線

1970年代,裸體正式邁入政治行列,代表女性主義的揭竿而起,以及對於性及種族等陳腐觀念的質疑與提問。愈來愈多女性藝術家以裸體尋求對於性別權力關係的關注,並扭轉藝術與情色之間的界線。如莎拉‧盧卡斯的「小雞內褲」。

莎拉‧盧卡斯(born 1962), 小雞內褲, 1997。Tate: Purchased 1998 © Tate, London 2018 Copyright Sarah Lucas, courtesy Sadie Coles HQ, London 圖/高美館提供 分享 facebook

用裸體表示人體脆弱的作品也日益增多,如翠西艾敏的「我最後對你說的是別把我留在這裡」。