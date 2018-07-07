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6款降血壓藥疑含致癌物 毒物專家釋疑

2018-07-07 22:23中央社 台北7日電

中國大陸生產的降血壓原料藥，被發現疑含致癌物質「N-亞硝基二甲胺」（NDMA），台灣6款藥受波及。毒物專家表示，NDMA目前僅在動物實驗中證實有罹癌風險，尚無人體證據。

外媒報導，中國大陸浙江華海製藥公司生產的高血壓治療藥品原料藥「纈沙坦」（valsartan）發現含「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）成分。

衛生福利部食品藥物管理署經過一天清查，晚間宣布台灣共有6款降血壓藥受波及，包括「生達舒心樂膜衣錠160毫克」、「生達舒心樂膜衣錠80毫克」、「瑪科隆科適壓膜衣錠80/12.5毫克」、「永信樂速降膜衣錠160毫克」、「永信樂速降膜衣錠80毫克」，以及「凡內膜衣錠160毫克」，即起全面回收。

NDMA到底有何危害，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海告訴中央社記者，NDMA目前僅在動物實驗中發現有肝毒性，可能傷肝、增加肝癌風險，但在人體上並無證據，被美國環保署列為B2級致癌物，即「可能是人體致癌物」。

根據國家衛生研究院國家環境毒物研究中心網站資料，NDMA是工業研究中產生的極小量產物，被用來製成火箭燃料，也用於部分化妝品、化妝用具及清潔劑，可能存在於水、空氣和土壤中，也被發現存在於某些食物，並可能在人體內形成。

該網站也指出，當人體暴露於非常高濃度的NDMA中，會出現肝功能的損壞，研究也顯示會增加動物罹患肝癌、肺癌風險，但沒有資料可證實會導致人類癌症

肝癌癌症

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