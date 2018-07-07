陸劣質原料藥台灣製成6降血壓藥 1049萬顆流市面

2018-07-07 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



衛生福利部食品藥物管理署今天清查後發現，在71項已核發該成分的製劑品許可證中，6項高血壓治療藥品含具動物致癌性的「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）成分。 藥品示意圖／聯合報系資料照 分享 facebook

國際藥廠阿特維斯（Actavis）委託大陸浙江的華海製藥，製成降血壓藥物，製成該藥物的原料藥被發現含有動物致癌物質「N-亞硝基二甲胺」（NDMA），國際各藥廠徹查是否有使用，台灣昨起徹查，食品藥物管理署證實有進口此款原料藥且被用在6款降血壓藥中，要求於1個月內全數下架。

食藥署藥品組副組長祁若鳳表示，食藥署前天已收到訊息，針對華海製藥生產的原料藥Valsartan，含有不純物「N-亞硝基二甲胺」進行徹查，台灣並未進口阿特維斯的降血壓藥，但有進口華海製藥生產的原料藥Valsartan，經過徹查，台灣有3家藥廠進口該款原料藥，並製成6款降血壓藥。

分別為生達化學製藥的「舒心樂膜衣錠」160毫克、80毫克、瑪科隆的「科適壓膜衣錠」為80／12.5毫克、永信製藥的「樂速降膜衣錠」60毫克、80毫克，以及「凡內膜衣錠」160毫克，統統都是台廠藥，總計出貨46批，目前於市面上的量有1049萬顆。

祁若鳳表示，台灣降血壓藥的類型多，全台領有降血壓藥證總計有71張，若是換算比例，這次影響的降血壓藥物，約占所有降血壓藥的3%左右，至於這次需要回收多少量，仍待全數回收後才能計算，目前要求有使用到該款原料藥的藥廠，必須要在8月7日以前全數回收完畢。

祁若鳳提醒，這次的原料藥主要是不純物的問題，疑似在生產過程中，污染到生產線，使該款原料藥含有不純物「N-亞硝基二甲胺」。N-亞硝基二甲胺經動物試驗證實，具有致癌性，會讓動物出現肝臟毒性，目前未有報告顯示對人體的影響。

由於影響的藥物皆是降血壓藥物，國際上針對此事件則是呼籲高血壓患者，暫時不要停藥，祁若鳳表示，停藥的風險比不停藥的風險高，近期應儘速回診，與醫師討論換藥。