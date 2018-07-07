今彩539第107162期開獎

相關新聞
一張圖看強颱瑪莉亞如何影響台灣2018-07-07 21:32
強颱瑪莉亞侵襲機率 北台灣高達6成2018-07-07 20:12
颱風瑪莉亞對台威脅大增 農漁業提早因應2018-07-07 22:20
更自由地洗腎 專家鼓勵年輕腎友腹膜透析2018-07-07 20:27
六款本土降血壓藥疑含動物致癌成分 需立即下架2018-07-07 20:25
1500隻皮卡丘！「皮卡丘大量發生中」8/10登場2018-07-07 20:10
賀陳旦：淡蘭古道比國外長距離步道更精采2018-07-07 19:16
宜蘭地震規模4.1 最大震度4級2018-07-07 19:12
他辭交大教授 創社企造福身障族2018-07-07 18:26
強颱瑪莉亞 中心不排除登陸台灣2018-07-07 18:03
影／福隆沙雕季 邀百位民眾共同創作2018-07-07 18:02
影／童玩節開幕 到宜蘭玩水去！2018-07-07 17:53
雨勢加大 新竹縣嘉義縣豪雨特報2018-07-07 17:29
颱風瑪莉亞路徑再南修 不排除登陸台灣2018-07-07 16:47
東京名店菜な來了！蕎麥變出18種吃法2018-07-07 13:49
大陸原料藥事件 諾華「得安穩」無辜2018-07-07 13:38
對流雲系發展旺盛 台北市大雨2018-07-07 13:38
紐約時報也說讚 肉大人賣麵囉2018-07-07 13:36
玩轉米其林 手機先吃VR提味2018-07-07 13:35
瑪莉亞颱風11日最近台灣 專家：強颱等級2018-07-07 13:29
麗星郵輪爭議／消保官：下船有很多管道救濟2018-07-07 13:20
麗星郵輪爭議／旅客揚言霸船 邊罵邊下船2018-07-07 13:19
氣象局對全台18縣市發布大雨特報2018-07-07 12:58
對流旺盛 全台18縣市大雨特報2018-07-07 12:55
強颱瑪莉亞南偏 氣象局：不排除下周二發陸警2018-07-07 11:04
熱氣球嘉年華 上千遊客爭睹八拱破曉美景2018-07-07 10:08
放暑假出遊去 別錯過3條隱藏版小旅行2018-07-07 10:01
氣象局：瑪莉亞颱風最快下周一發海警2018-07-07 09:38
醫院門診預算被砍漲掛號費？醫院：民眾誤會了2018-07-07 09:32
網癮防治有法令沒配套 學者籲加把勁2018-07-07 08:47
強颱瑪莉亞 11日將最接近台灣2018-07-07 04:51
瑪莉亞颱風影響 8日到10日空品恐橘警2018-07-07 04:42
網購冷凍品常溫宅配退冰！好市多廠商致歉網友讚負責2018-07-07 04:39
強颱瑪莉亞 下周三最近台灣2018-07-07 00:05
健康你我他／自製加味水 藥材養元氣2018-07-06 23:48
洗腎又出包 …醫療外包出錯 醫院不可卸責2018-07-06 23:45
天天上演十八相送 孩子恐有分離焦慮症2018-07-06 23:43
慢性咳嗽無解？也許你只需要口罩2018-07-06 23:38
中部雙向轉診 逾千醫療院所響應2018-07-06 23:11
熱門文章
颱風瑪莉亞路徑再南修 不排除登陸台灣2018-07-07 16:47
強颱瑪莉亞南偏 氣象局：不排除下周二發陸警2018-07-07 11:04
氣象局：瑪莉亞颱風最快下周一發海警2018-07-07 09:38
強颱瑪莉亞 11日將最接近台灣2018-07-07 04:51
一張圖看強颱瑪莉亞如何影響台灣2018-07-07 21:32
強颱瑪莉亞侵襲機率 北台灣高達6成2018-07-07 20:12
六款本土降血壓藥疑含動物致癌成分 需立即下架2018-07-07 20:25
強颱瑪莉亞 中心不排除登陸台灣2018-07-07 18:03
強颱瑪莉亞 下周三最近台灣2018-07-07 00:05
氣象局對全台18縣市發布大雨特報2018-07-07 12:58
瑪莉亞颱風11日最近台灣 專家：強颱等級2018-07-07 13:29
男子讚女友勤儉又環保 網友卻要他「快放生」2018-07-07 18:54
人類對不起你！一張心碎照片揭露長喙鳥的無奈2018-07-07 07:39
網購冷凍品常溫宅配退冰！好市多廠商致歉網友讚負責2018-07-07 04:39
對流旺盛 全台18縣市大雨特報2018-07-07 12:55
大陸原料藥事件 諾華「得安穩」無辜2018-07-07 13:38
強颱瑪莉亞接近 氣象局：不排除9日發海警2018-07-07 09:16
宜蘭地震規模4.1 最大震度4級2018-07-07 19:12
對流雲系發展旺盛 台北市大雨2018-07-07 13:38
這碗太超過！ 視覺超震撼的日本料理上桌2018-07-07 17:49
瑪莉亞颱風影響 8日到10日空品恐橘警2018-07-07 04:42
雨勢加大 新竹縣嘉義縣豪雨特報2018-07-07 17:29
陸劣質原料藥台灣製成6降血壓藥 1049萬顆流市面2018-07-07 21:54
巧克力榛果醬太好吃？貪吃「袋貂」頭卡罐中好囧2018-07-07 15:07
賀陳旦：淡蘭古道比國外長距離步道更精采2018-07-07 19:16
他辭交大教授 創社企造福身障族2018-07-07 18:26
醫院門診預算被砍漲掛號費？醫院：民眾誤會了2018-07-07 09:32
1500隻皮卡丘！「皮卡丘大量發生中」8/10登場2018-07-07 20:10
「小李，說好的旅行呢」華航快閃抽2人機票2018-07-06 22:57
麗星郵輪爭議／旅客揚言霸船 邊罵邊下船2018-07-07 13:19
健康你我他／自製加味水 藥材養元氣2018-07-06 23:48
中部雙向轉診 逾千醫療院所響應2018-07-06 23:11
天天上演十八相送 孩子恐有分離焦慮症2018-07-06 23:43
紐約時報也說讚 肉大人賣麵囉2018-07-07 13:36
放暑假出遊去 別錯過3條隱藏版小旅行2018-07-07 10:01
熱氣球嘉年華 上千遊客爭睹八拱破曉美景2018-07-07 10:08
「會動的火鍋」在海大牧場 九孔鮑魚會扭才新鮮2018-07-07 13:22
談健康分手 兩性專家：避免過度刺激對方2018-07-07 13:48
慢性咳嗽無解？也許你只需要口罩2018-07-06 23:38
更自由地洗腎 專家鼓勵年輕腎友腹膜透析2018-07-07 20:27
留言