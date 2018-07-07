更自由地洗腎 專家鼓勵年輕腎友腹膜透析

2018-07-07 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



今年24歲的蔡博任是2012年總統教育獎受獎人，11歲時罹患尿毒症，長達10年使用腹膜透析治療，但洗腎並沒有洗去他參與志工服務的熱血，更沒有使他失去堅守工作崗位的機會。台灣腎臟醫學會理事長盧國城說，腹膜透析幾乎隨時隨地都能做，生活較受不影響，鼓勵較年輕患者選擇。

盧國城表示，腹膜透析就是一種居家自我照顧模式，腹膜透析治療後，首先須在腹腔植入一條永久性導管。洗腎時，腎友只需將透析藥水包掛在高於身體位置，藥水灌入腹腔存留約4~6小時，以腹膜作為透析半透膜，將體內廢物移除至腹腔內透析液，再將透析藥水包放在低於身體的位置，將其引流出，換液約需30分鐘。

洗腎分成「血液透析」、「腹膜透析」兩種方式，使用比例分別是91%及9%，目前台灣的患者多數選用「血液透析」。盧國城坦言，許多患者尚未了解腹膜透析治療前，對於這樣的治療還是會有所恐懼，認為在腹腔植管很奇怪，或自行消毒麻煩。

盧國城說，其實腹膜透析療程無痛，時間與空間彈性高，不用每周跑醫院，且藥水在體內作用時，甚至可以自由活動，但仍不可從事劇烈運動，臨床滿意度高。因此，除了年紀太大、糖尿病控制不佳的病人之外，鼓勵較年輕的患者選擇腹膜透析。但是，選擇腹膜透析治療的患者一定落實消毒工作，以免感染。

盧國城指出，腎臟病患者確實會比一般人體力差一點，但絕不會因此不適合運動，過去研究有發現，經常性運動可顯著減少腎臟病及透析病人死亡率，對腎絲球過濾率及蛋白尿也都有顯著好轉效果，進而延緩腎臟功能的惡化，其他如肌肉張力、免疫力、骨骼密度、憂鬱狀況也都會改善。