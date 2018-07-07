親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

中職明星賽／單場2安又贏球 彭政閔滿意告別明星賽

美2艘驅逐艦通過台海 總統府：努力維持兩岸現狀

六款本土降血壓藥疑含動物致癌成分 需立即下架

2018-07-07 20:25聯合報 記者李樹人╱即時報導

外媒報導中國大陸浙江華海製藥所生產高血壓治療藥品原料藥valsartan發現含「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）成分，該成分具動物致癌性，衛生福利部食品藥物管理署今天清查後發現，在71項已核發該成分的製劑品許可證中，6項藥品使用該原料藥，分別為“生達”舒心樂膜衣錠 160 毫克、“生達”舒心樂膜衣錠 80 毫克、"瑪科隆"科適壓膜衣錠80/12.5毫克、"永信"樂速降膜衣錠160毫克、"永信"樂速降膜衣錠80毫克及凡內膜衣錠160毫克。

為確保民眾用藥安全，食藥署要求業者啟動回收作業，通知醫療機構及藥局立即下架停止供應，並於1個月內(107年8月7日前)完成回收，並請衛生局督導下架回收事宜，業者後續則應使用其他來源的原料藥。

至於正在服用上述6款藥品的患者，食藥署指出，該藥品主要用於高血壓等需定期服藥控制之疾病，不建議任意停藥，應盡速回診時，與醫師討論，處方其他適當藥品。

為確保藥物安全與醫療效能，食藥署指出，早已建置藥物安全監測機制，即時監視國內、外藥物安全訊息，設有藥物不良反應通報系統及藥物不良品通報中心，並隨時評估藥物之安全性與療效。

食藥署表示，如醫療人員或病患疑似因使用（服用）藥品導致不良反應，請立即通報全國藥物不良反應通報中心，藥物不良反應通報專線02-2396-0100，網站：https://adr.fda.gov.tw。如發現藥物不良品時，請立即通報衛生福利部所建置之全國藥物不良品通報中心，藥物不良品通報專線02-6625-1166分機6401，網站： https://qms.fda.gov.tw。

食藥署高血壓患者

相關新聞

強颱瑪莉亞侵襲機率 北台灣高達6成

2018-07-07 20:12

宜蘭地震規模4.1 最大震度4級

2018-07-07 19:12

強颱瑪莉亞 中心不排除登陸台灣

2018-07-07 18:03

一張圖看強颱瑪莉亞如何影響台灣

2018-07-07 21:32

更自由地洗腎　專家鼓勵年輕腎友腹膜透析

2018-07-07 20:27

1500隻皮卡丘！「皮卡丘大量發生中」8/10登場

2018-07-07 20:10

他辭交大教授 創社企造福身障族

2018-07-07 18:26

影／福隆沙雕季 邀百位民眾共同創作

2018-07-07 18:02

影／童玩節開幕 到宜蘭玩水去！

2018-07-07 17:53

雨勢加大 新竹縣嘉義縣豪雨特報

2018-07-07 17:29

颱風瑪莉亞路徑再南修 不排除登陸台灣

2018-07-07 16:47

東京名店菜な來了！蕎麥變出18種吃法

2018-07-07 13:49

大陸原料藥事件 諾華「得安穩」無辜

2018-07-07 13:38

對流雲系發展旺盛 台北市大雨

2018-07-07 13:38

紐約時報也說讚 肉大人賣麵囉

2018-07-07 13:36

玩轉米其林 手機先吃VR提味

2018-07-07 13:35

瑪莉亞颱風11日最近台灣 專家：強颱等級

2018-07-07 13:29

麗星郵輪爭議／消保官：下船有很多管道救濟

2018-07-07 13:20

麗星郵輪爭議／旅客揚言霸船 邊罵邊下船

2018-07-07 13:19

氣象局對全台18縣市發布大雨特報

2018-07-07 12:58

對流旺盛 全台18縣市大雨特報

2018-07-07 12:55

強颱瑪莉亞南偏 氣象局：不排除下周二發陸警

2018-07-07 11:04

熱氣球嘉年華 上千遊客爭睹八拱破曉美景

2018-07-07 10:08

放暑假出遊去 別錯過3條隱藏版小旅行

2018-07-07 10:01

氣象局：瑪莉亞颱風最快下周一發海警

2018-07-07 09:38

醫院門診預算被砍漲掛號費？醫院：民眾誤會了

2018-07-07 09:32

網癮防治有法令沒配套 學者籲加把勁

2018-07-07 08:47

強颱瑪莉亞 11日將最接近台灣

2018-07-07 04:51

瑪莉亞颱風影響 8日到10日空品恐橘警

2018-07-07 04:42

網購冷凍品常溫宅配退冰！好市多廠商致歉網友讚負責

2018-07-07 04:39

強颱瑪莉亞 下周三最近台灣

2018-07-07 00:05

健康你我他／自製加味水 藥材養元氣

2018-07-06 23:48

洗腎又出包 …醫療外包出錯 醫院不可卸責

2018-07-06 23:45

天天上演十八相送 孩子恐有分離焦慮症

2018-07-06 23:43

慢性咳嗽無解？也許你只需要口罩

2018-07-06 23:38

中部雙向轉診 逾千醫療院所響應

2018-07-06 23:11

童綜合漲掛號費 「與轉診新制無關」

2018-07-06 23:10

丹麥攝影師被台灣迷住 自掏腰包拍出「台灣的味道」

2018-07-06 21:35

東北角奇岩像「小綿羊與大野狼」連牙齒、耳朵都長出來

2018-07-06 21:28
看更多

熱門文章

颱風瑪莉亞路徑再南修 不排除登陸台灣

2018-07-07 16:47

強颱瑪莉亞南偏 氣象局：不排除下周二發陸警

2018-07-07 11:04

丹麥攝影師被台灣迷住 自掏腰包拍出「台灣的味道」

2018-07-06 21:35

氣象局：瑪莉亞颱風最快下周一發海警

2018-07-07 09:38

強颱瑪莉亞 11日將最接近台灣

2018-07-07 04:51

強颱瑪莉亞 中心不排除登陸台灣

2018-07-07 18:03

強颱瑪莉亞 下周三最近台灣

2018-07-07 00:05

氣象局對全台18縣市發布大雨特報

2018-07-07 12:58

人類對不起你！一張心碎照片揭露長喙鳥的無奈

2018-07-07 07:39

瑪莉亞颱風11日最近台灣 專家：強颱等級

2018-07-07 13:29

男子讚女友勤儉又環保 網友卻要他「快放生」

2018-07-07 18:54

網購冷凍品常溫宅配退冰！好市多廠商致歉網友讚負責

2018-07-07 04:39

強颱瑪莉亞侵襲機率 北台灣高達6成

2018-07-07 20:12

對流旺盛 全台18縣市大雨特報

2018-07-07 12:55

大陸原料藥事件 諾華「得安穩」無辜

2018-07-07 13:38

強颱瑪莉亞接近 氣象局：不排除9日發海警

2018-07-07 09:16

台中捷運二度招考119人 最高薪4.1萬

2018-07-06 22:08

對流雲系發展旺盛 台北市大雨

2018-07-07 13:38

六款本土降血壓藥疑含動物致癌成分 需立即下架

2018-07-07 20:25

瑪莉亞颱風影響 8日到10日空品恐橘警

2018-07-07 04:42

雨勢加大 新竹縣嘉義縣豪雨特報

2018-07-07 17:29

巧克力榛果醬太好吃？貪吃「袋貂」頭卡罐中好囧

2018-07-07 15:07

宜蘭地震規模4.1 最大震度4級

2018-07-07 19:12

醫院門診預算被砍漲掛號費？醫院：民眾誤會了

2018-07-07 09:32

他辭交大教授 創社企造福身障族

2018-07-07 18:26

這碗太超過！ 視覺超震撼的日本料理上桌

2018-07-07 17:49

「小李，說好的旅行呢」華航快閃抽2人機票

2018-07-06 22:57

大樂透第107058期頭獎摃龜

2018-07-06 22:48

麗星郵輪爭議／旅客揚言霸船 邊罵邊下船

2018-07-07 13:19

健康你我他／自製加味水 藥材養元氣

2018-07-06 23:48

中部雙向轉診 逾千醫療院所響應

2018-07-06 23:11

天天上演十八相送 孩子恐有分離焦慮症

2018-07-06 23:43

1500隻皮卡丘！「皮卡丘大量發生中」8/10登場

2018-07-07 20:10

東北角奇岩像「小綿羊與大野狼」連牙齒、耳朵都長出來

2018-07-06 21:28

放暑假出遊去 別錯過3條隱藏版小旅行

2018-07-07 10:01

紐約時報也說讚 肉大人賣麵囉

2018-07-07 13:36

熱氣球嘉年華 上千遊客爭睹八拱破曉美景

2018-07-07 10:08

青芒果入菜好開胃 今夏這兩道必嘗

2018-07-06 22:24

談健康分手 兩性專家：避免過度刺激對方

2018-07-07 13:48

慢性咳嗽無解？也許你只需要口罩

2018-07-06 23:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top