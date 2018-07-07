六款本土降血壓藥疑含動物致癌成分 需立即下架

2018-07-07 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



外媒報導中國大陸浙江華海製藥所生產高血壓治療藥品原料藥valsartan發現含「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）成分，該成分具動物致癌性，衛生福利部食品藥物管理署今天清查後發現，在71項已核發該成分的製劑品許可證中，6項藥品使用該原料藥，分別為“生達”舒心樂膜衣錠 160 毫克、“生達”舒心樂膜衣錠 80 毫克、"瑪科隆"科適壓膜衣錠80/12.5毫克、"永信"樂速降膜衣錠160毫克、"永信"樂速降膜衣錠80毫克及凡內膜衣錠160毫克。

為確保民眾用藥安全，食藥署要求業者啟動回收作業，通知醫療機構及藥局立即下架停止供應，並於1個月內(107年8月7日前)完成回收，並請衛生局督導下架回收事宜，業者後續則應使用其他來源的原料藥。

至於正在服用上述6款藥品的患者，食藥署指出，該藥品主要用於高血壓等需定期服藥控制之疾病，不建議任意停藥，應盡速回診時，與醫師討論，處方其他適當藥品。

為確保藥物安全與醫療效能，食藥署指出，早已建置藥物安全監測機制，即時監視國內、外藥物安全訊息，設有藥物不良反應通報系統及藥物不良品通報中心，並隨時評估藥物之安全性與療效。

食藥署表示，如醫療人員或病患疑似因使用（服用）藥品導致不良反應，請立即通報全國藥物不良反應通報中心，藥物不良反應通報專線02-2396-0100，網站：https://adr.fda.gov.tw。如發現藥物不良品時，請立即通報衛生福利部所建置之全國藥物不良品通報中心，藥物不良品通報專線02-6625-1166分機6401，網站： https://qms.fda.gov.tw。