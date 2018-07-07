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1500隻皮卡丘！「皮卡丘大量發生中」8/10登場

2018-07-07 20:10聯合報 記者陳睿中╱即時報導

令眾多粉絲瘋狂的「皮卡丘大量發生中」活動，今年將於8月10日至8月16日於橫濱港未來地區舉行，共計7天。本次將會有1,500隻的皮卡丘，以及20隻的伊布出場，活動地點則包括新港中央廣場、橫濱紅磚倉庫等知名地標。

即將邁入第5屆的皮卡丘大量發生中，最大的特色就是會有為數眾多的皮卡丘玩偶、造景登場，舉行各種大規模的遊行以及表演。圓滾滾的模樣配上招牌笑容，總是令民眾們相當開心。2017年的活動中，就有包括嘉年華遊行、飛行船、皮卡丘見面會等一系列活動，甚至還應邀來台灣參加2018台北燈節。今年活動也有安排皮卡丘在空中與海上出現的一系列節目，在海邊，會有許多皮卡丘搭船登場；還會安排使用約2公噸水的潑水秀，讓橫濱成為熱鬧的寶可夢樂園。

在今年4月時，主辦單位就已預告今年的活動概要，近期則是公佈活動舉行地點。包括橫濱皇后廣場、帆船日本丸・日本丸紀念公園、MARK IS 港未來、港未來線港未來站、新港中央廣場、橫濱寶可夢中心、橫濱紅磚倉庫、Landmark Plaza、JR櫻木町站・櫻木町站前廣場、橫濱WORLD PORTERS與橫濱太空世界等地，都是今年的活動地點，只是今年不會有配合pokemon go的活動。若有意參加的民眾，可以及早規劃橫濱之旅。

皮卡丘大量發生中活動，今年將於8月10日於橫濱登場。圖／取自日本橫濱觀光信息粉絲...
皮卡丘大量發生中活動，今年將於8月10日於橫濱登場。圖／取自日本橫濱觀光信息粉絲團
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