1500隻皮卡丘！「皮卡丘大量發生中」8/10登場

2018-07-07 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



令眾多粉絲瘋狂的「皮卡丘大量發生中」活動，今年將於8月10日至8月16日於橫濱港未來地區舉行，共計7天。本次將會有1,500隻的皮卡丘，以及20隻的伊布出場，活動地點則包括新港中央廣場、橫濱紅磚倉庫等知名地標。

即將邁入第5屆的皮卡丘大量發生中，最大的特色就是會有為數眾多的皮卡丘玩偶、造景登場，舉行各種大規模的遊行以及表演。圓滾滾的模樣配上招牌笑容，總是令民眾們相當開心。2017年的活動中，就有包括嘉年華遊行、飛行船、皮卡丘見面會等一系列活動，甚至還應邀來台灣參加2018台北燈節。今年活動也有安排皮卡丘在空中與海上出現的一系列節目，在海邊，會有許多皮卡丘搭船登場；還會安排使用約2公噸水的潑水秀，讓橫濱成為熱鬧的寶可夢樂園。