颱風瑪莉亞對台威脅大增 農漁業提早因應

2018-07-07 22:20 中央社 嘉義縣7日電



瑪莉亞颱風接近，氣象局提醒民眾注意。 圖／氣象局提供 分享 facebook

今年第8號颱風瑪莉亞路徑持續南修，不排除登陸台灣。嘉義縣、台南市政府今天籲請農漁民及作業船隻提早因應，低窪地區應防淹水與海水倒灌。

第8號颱風瑪莉亞路徑不斷南修，對台威脅程度大增，氣象局發布海上、陸上颱風警報的機率提高，請農漁民隨時注意最新氣象動態，包括嘉義縣、台南市政府今天提醒做好防颱、防汛準備工作。

嘉義縣府提醒養殖業者，加強塭堤的修補維護、排水路的疏通，並加強巡視水閘門、保持操作正常；淺海的牡蠣養殖設施應加強檢查結構，裝修補強，必要時應提早採收。

在稻作方面，縣府籲請農民，已屆黃熟期的稻作，及早收穫烘乾進儲；未達收穫期的稻作，必要時提高田間灌水，以防倒伏。

縣府也籲請果農、菜農，應加強果樹的抗風能力；正值收穫期的蔬果，請農民儘速採收，也請農民團體協助購貯入庫冷藏，以調節市場需求。

縣府提醒農民，颱風豪雨過後，應防範病蟲害發生，注意清園、排除積水，並加強中耕培土及肥培管理措施，確保農作物的產量及品質，讓災害損失降到最低。

台南市政府農業局漁業科也表示，今年上半年因雨水不足加上寒害侵襲，養殖漁業環境不佳，提醒養殖漁友注意颱風報導，預先作好加強魚塭防颱和排水設施維護等防汛措施，以避免造成養殖物損失。低窪地區應防範淹水與海水倒灌及豪雨，造成魚塭鹽度及水質急速變化產生病變。

另外，陸上魚塭養殖業者加強防颱和排水路的維護，查驗備用發電機能否啟動並備妥足夠用油，加強巡視水閘門、保持操作正常，沿海低窪地區應防淹水與海水倒灌；淺海牡蠣養殖業者，務必檢查蚵架結構，事前整修及補強，若情況許可必要時應提早收成，減少衝擊造成損失。