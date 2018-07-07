親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

會見劉結一 洪秀柱：我們都是中國人

吸納赴陸創業 北京還要台青推進「和平統一」

宜蘭地震規模4.1 最大震度4級

2018-07-07 19:12中央社 台北7日電

今晚6時43分在宜蘭大同鄉發生芮氏規模4.1地震。 圖／中央氣象局
今晚6時43分在宜蘭大同鄉發生芮氏規模4.1地震。 圖／中央氣象局
分享

中央氣象局地震測報中心觀測，今晚6時43分在宜蘭大同鄉發生芮氏規模4.1地震，最大震度宜蘭4級。

地震氣象局

相關新聞

強颱瑪莉亞 中心不排除登陸台灣

2018-07-07 18:03

他辭交大教授 創社企造福身障族

2018-07-07 18:26

影／福隆沙雕季 邀百位民眾共同創作

2018-07-07 18:02

影／童玩節開幕 到宜蘭玩水去！

2018-07-07 17:53

雨勢加大 新竹縣嘉義縣豪雨特報

2018-07-07 17:29

颱風瑪莉亞路徑再南修 不排除登陸台灣

2018-07-07 16:47

東京名店菜な來了！蕎麥變出18種吃法

2018-07-07 13:49

大陸原料藥事件 諾華「得安穩」無辜

2018-07-07 13:38

對流雲系發展旺盛 台北市大雨

2018-07-07 13:38

紐約時報也說讚 肉大人賣麵囉

2018-07-07 13:36

玩轉米其林 手機先吃VR提味

2018-07-07 13:35

瑪莉亞颱風11日最近台灣 專家：強颱等級

2018-07-07 13:29

麗星郵輪爭議／消保官：下船有很多管道救濟

2018-07-07 13:20

麗星郵輪爭議／旅客揚言霸船 邊罵邊下船

2018-07-07 13:19

氣象局對全台18縣市發布大雨特報

2018-07-07 12:58

對流旺盛 全台18縣市大雨特報

2018-07-07 12:55

強颱瑪莉亞南偏 氣象局：不排除下周二發陸警

2018-07-07 11:04

熱氣球嘉年華 上千遊客爭睹八拱破曉美景

2018-07-07 10:08

放暑假出遊去 別錯過3條隱藏版小旅行

2018-07-07 10:01

氣象局：瑪莉亞颱風最快下周一發海警

2018-07-07 09:38

醫院門診預算被砍漲掛號費？醫院：民眾誤會了

2018-07-07 09:32

網癮防治有法令沒配套 學者籲加把勁

2018-07-07 08:47

強颱瑪莉亞 11日將最接近台灣

2018-07-07 04:51

瑪莉亞颱風影響 8日到10日空品恐橘警

2018-07-07 04:42

網購冷凍品常溫宅配退冰！好市多廠商致歉網友讚負責

2018-07-07 04:39

強颱瑪莉亞 下周三最近台灣

2018-07-07 00:05

健康你我他／自製加味水 藥材養元氣

2018-07-06 23:48

洗腎又出包 …醫療外包出錯 醫院不可卸責

2018-07-06 23:45

天天上演十八相送 孩子恐有分離焦慮症

2018-07-06 23:43

慢性咳嗽無解？也許你只需要口罩

2018-07-06 23:38

中部雙向轉診 逾千醫療院所響應

2018-07-06 23:11

童綜合漲掛號費 「與轉診新制無關」

2018-07-06 23:10

丹麥攝影師被台灣迷住 自掏腰包拍出「台灣的味道」

2018-07-06 21:35

東北角奇岩像「小綿羊與大野狼」連牙齒、耳朵都長出來

2018-07-06 21:28

暑假住這裡不無聊！穿越雷射網，室內飆玩吉普車

2018-07-06 20:57

拉肚子就掛急診 名醫亮黃牌：急診醫療不是服務業

2018-07-06 20:25

強颱瑪莉亞 11日最接近台灣

2018-07-06 20:18

睡覺遭蚊擾竟自呼巴掌 中醫教你自製「防蚊包」

2018-07-06 20:08

下班注意！14縣市大雨特報

2018-07-06 16:42
看更多

熱門文章

強颱瑪莉亞南偏 氣象局：不排除下周二發陸警

2018-07-07 11:04

颱風瑪莉亞路徑再南修 不排除登陸台灣

2018-07-07 16:47

丹麥攝影師被台灣迷住 自掏腰包拍出「台灣的味道」

2018-07-06 21:35

氣象局：瑪莉亞颱風最快下周一發海警

2018-07-07 09:38

強颱瑪莉亞 11日將最接近台灣

2018-07-07 04:51

拉肚子就掛急診 名醫亮黃牌：急診醫療不是服務業

2018-07-06 20:25

大陸央企招手 500個北京工作等台青即日上班

2018-07-06 21:15

強颱瑪莉亞 下周三最近台灣

2018-07-07 00:05

強颱瑪莉亞 中心不排除登陸台灣

2018-07-07 18:03

氣象局對全台18縣市發布大雨特報

2018-07-07 12:58

人類對不起你！一張心碎照片揭露長喙鳥的無奈

2018-07-07 07:39

網購冷凍品常溫宅配退冰！好市多廠商致歉網友讚負責

2018-07-07 04:39

瑪莉亞颱風11日最近台灣 專家：強颱等級

2018-07-07 13:29

對流旺盛 全台18縣市大雨特報

2018-07-07 12:55

日本上網流量免費線上開搶！中華電信線上週年慶大放送

2018-07-06 19:53

強颱瑪莉亞 11日最接近台灣

2018-07-06 20:18

台中捷運二度招考119人 最高薪4.1萬

2018-07-06 22:08

強颱瑪莉亞接近 氣象局：不排除9日發海警

2018-07-07 09:16

大陸原料藥事件 諾華「得安穩」無辜

2018-07-07 13:38

對流雲系發展旺盛 台北市大雨

2018-07-07 13:38

瑪莉亞颱風影響 8日到10日空品恐橘警

2018-07-07 04:42

睡覺遭蚊擾竟自呼巴掌 中醫教你自製「防蚊包」

2018-07-06 20:08

男子讚女友勤儉又環保 網友卻要他「快放生」

2018-07-07 18:54

巧克力榛果醬太好吃？貪吃「袋貂」頭卡罐中好囧

2018-07-07 15:07

雨勢加大 新竹縣嘉義縣豪雨特報

2018-07-07 17:29

醫院門診預算被砍漲掛號費？醫院：民眾誤會了

2018-07-07 09:32

東北角奇岩像「小綿羊與大野狼」連牙齒、耳朵都長出來

2018-07-06 21:28

不用曬衣最好命！ LG免曬衣乾衣機電費一次不到4元

2018-07-06 20:34

「小李，說好的旅行呢」華航快閃抽2人機票

2018-07-06 22:57

他辭交大教授 創社企造福身障族

2018-07-07 18:26

海底深處原來這麼美　台博館用化石打造「微美幻境」

2018-07-06 21:14

這種玩法超新鮮！住礁溪老爺，送一晚頂極露營車體驗

2018-07-06 20:58

大樂透第107058期頭獎摃龜

2018-07-06 22:48

健康你我他／自製加味水 藥材養元氣

2018-07-06 23:48

信義區必訪餐廳 WILDWOOD炙烤出原味感動

2018-07-06 20:45

中部雙向轉診 逾千醫療院所響應

2018-07-06 23:11

天天上演十八相送 孩子恐有分離焦慮症

2018-07-06 23:43

麗星郵輪爭議／旅客揚言霸船 邊罵邊下船

2018-07-07 13:19

放暑假出遊去 別錯過3條隱藏版小旅行

2018-07-07 10:01

紐約時報也說讚 肉大人賣麵囉

2018-07-07 13:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top