親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

他辭交大教授 創社企造福身障族

2018-07-07 18:26聯合報 記者張錦弘╱即時報導

現在很多中學及大專都把服務學習列必修科目，但常流於形式，變成勞動服務，且很多學生功利導向，服務是為了累積點數有助升學。

台灣服務學習學會指出，服務學習的方式可以非常多元，甚至帶來產業創新，但前提是要能掌握理念與原則，促使學生透過反思連結服務與學習，了解社區需求與深入思考相關社會議題，進一步提出行動方案，並透過回饋調整作法，達到互惠的目標。   

教育部為促使大學教育與社會服務及產業連結，推動大學社會責任計畫（USR），並於107年於「高等教育深耕計畫」中以「善盡社會責任」為四大目標之一，鼓勵各大專校院以「在地連結」與「人才培育」為核心，協助解決區域問題，善盡社會責任。   

台灣服務學習學會指出，  過去許多教育人員不了解如何落實服務學習，只簡單安排勞動服務達到時數要求，讓許多社會大眾與政府官員以為服務學習就是勞動服務。殊不知有許多老師已將服務學習融入專業課程，引導學生一方面學習專業知能，一方面在有需要的服務場域運用所學提供服務，充分與在地連結，帶來社區改變與產業創新。 

此外，也有老師透過服務學習課程，深入探索社會問題與民眾需求，由此推動科技創新和社會創業。例如前交大傳播與科技學系教授林崇偉，就帶領學生與身障團體合作，針對高齡與行動不便族群飲食、交通、住宿、旅遊需求，發展出各種無障礙資訊應用服務。

林崇偉更在2014年辭去專任教職，帶領學生創辦众社會企業，迄今獲國內外百餘個獎項，並按社企公司章程捐出年度淨利50%，持續推動身障團體的科技培力與社會參與，不僅4年來已累計投入近千萬元，更建立起一個不同的社會創新範例，鼓勵人文社會領域的師生對台灣社會發展議題提出更創新的解方。

林崇偉辭去交大專任教職，帶領學生創辦众社會企業，他開發的友善餐廳App，紅到國外...
林崇偉辭去交大專任教職，帶領學生創辦众社會企業，他開發的友善餐廳App，紅到國外去，他還飛去香港、馬來西亞，教當地身障者如何建置使用。本報資料照
分享

身障大學教育教育部

相關新聞

強颱瑪莉亞 中心不排除登陸台灣

2018-07-07 18:03

雨勢加大 新竹縣嘉義縣豪雨特報

2018-07-07 17:29

影／福隆沙雕季 邀百位民眾共同創作

2018-07-07 18:02

颱風瑪莉亞路徑再南修 不排除登陸台灣

2018-07-07 16:47

東京名店菜な來了！蕎麥變出18種吃法

2018-07-07 13:49

大陸原料藥事件 諾華「得安穩」無辜

2018-07-07 13:38

對流雲系發展旺盛 台北市大雨

2018-07-07 13:38

紐約時報也說讚 肉大人賣麵囉

2018-07-07 13:36

玩轉米其林 手機先吃VR提味

2018-07-07 13:35

瑪莉亞颱風11日最近台灣 專家：強颱等級

2018-07-07 13:29

麗星郵輪爭議／消保官：下船有很多管道救濟

2018-07-07 13:20

麗星郵輪爭議／旅客揚言霸船 邊罵邊下船

2018-07-07 13:19

氣象局對全台18縣市發布大雨特報

2018-07-07 12:58

對流旺盛 全台18縣市大雨特報

2018-07-07 12:55

強颱瑪莉亞南偏 氣象局：不排除下周二發陸警

2018-07-07 11:04

熱氣球嘉年華 上千遊客爭睹八拱破曉美景

2018-07-07 10:08

放暑假出遊去 別錯過3條隱藏版小旅行

2018-07-07 10:01

氣象局：瑪莉亞颱風最快下周一發海警

2018-07-07 09:38

醫院門診預算被砍漲掛號費？醫院：民眾誤會了

2018-07-07 09:32

網癮防治有法令沒配套 學者籲加把勁

2018-07-07 08:47

強颱瑪莉亞 11日將最接近台灣

2018-07-07 04:51

瑪莉亞颱風影響 8日到10日空品恐橘警

2018-07-07 04:42

網購冷凍品常溫宅配退冰！好市多廠商致歉網友讚負責

2018-07-07 04:39

強颱瑪莉亞 下周三最近台灣

2018-07-07 00:05

健康你我他／自製加味水 藥材養元氣

2018-07-06 23:48

洗腎又出包 …醫療外包出錯 醫院不可卸責

2018-07-06 23:45

天天上演十八相送 孩子恐有分離焦慮症

2018-07-06 23:43

慢性咳嗽無解？也許你只需要口罩

2018-07-06 23:38

中部雙向轉診 逾千醫療院所響應

2018-07-06 23:11

童綜合漲掛號費 「與轉診新制無關」

2018-07-06 23:10

丹麥攝影師被台灣迷住 自掏腰包拍出「台灣的味道」

2018-07-06 21:35

東北角奇岩像「小綿羊與大野狼」連牙齒、耳朵都長出來

2018-07-06 21:28

暑假住這裡不無聊！穿越雷射網，室內飆玩吉普車

2018-07-06 20:57

拉肚子就掛急診 名醫亮黃牌：急診醫療不是服務業

2018-07-06 20:25

強颱瑪莉亞 11日最接近台灣

2018-07-06 20:18

睡覺遭蚊擾竟自呼巴掌 中醫教你自製「防蚊包」

2018-07-06 20:08

下班注意！14縣市大雨特報

2018-07-06 16:42

瑪莉亞颱風二天變強颱 專家：未來這種颱風越來越多

2018-07-06 16:05

不受雨害減產影響 草屯葡萄節今、明兩天熱鬧登場

2018-07-06 16:02
看更多

熱門文章

強颱瑪莉亞南偏 氣象局：不排除下周二發陸警

2018-07-07 11:04

丹麥攝影師被台灣迷住 自掏腰包拍出「台灣的味道」

2018-07-06 21:35

颱風瑪莉亞路徑再南修 不排除登陸台灣

2018-07-07 16:47

氣象局：瑪莉亞颱風最快下周一發海警

2018-07-07 09:38

強颱瑪莉亞 11日將最接近台灣

2018-07-07 04:51

拉肚子就掛急診 名醫亮黃牌：急診醫療不是服務業

2018-07-06 20:25

大陸央企招手 500個北京工作等台青即日上班

2018-07-06 21:15

強颱瑪莉亞 下周三最近台灣

2018-07-07 00:05

氣象局對全台18縣市發布大雨特報

2018-07-07 12:58

人類對不起你！一張心碎照片揭露長喙鳥的無奈

2018-07-07 07:39

網購冷凍品常溫宅配退冰！好市多廠商致歉網友讚負責

2018-07-07 04:39

日本上網流量免費線上開搶！中華電信線上週年慶大放送

2018-07-06 19:53

對流旺盛 全台18縣市大雨特報

2018-07-07 12:55

瑪莉亞颱風11日最近台灣 專家：強颱等級

2018-07-07 13:29

強颱瑪莉亞 11日最接近台灣

2018-07-06 20:18

強颱瑪莉亞 中心不排除登陸台灣

2018-07-07 18:03

台中捷運二度招考119人 最高薪4.1萬

2018-07-06 22:08

強颱瑪莉亞接近 氣象局：不排除9日發海警

2018-07-07 09:16

大陸原料藥事件 諾華「得安穩」無辜

2018-07-07 13:38

對流雲系發展旺盛 台北市大雨

2018-07-07 13:38

瑪莉亞颱風影響 8日到10日空品恐橘警

2018-07-07 04:42

睡覺遭蚊擾竟自呼巴掌 中醫教你自製「防蚊包」

2018-07-06 20:08

巧克力榛果醬太好吃？貪吃「袋貂」頭卡罐中好囧

2018-07-07 15:07

醫院門診預算被砍漲掛號費？醫院：民眾誤會了

2018-07-07 09:32

東北角奇岩像「小綿羊與大野狼」連牙齒、耳朵都長出來

2018-07-06 21:28

雨勢加大 新竹縣嘉義縣豪雨特報

2018-07-07 17:29

不用曬衣最好命！ LG免曬衣乾衣機電費一次不到4元

2018-07-06 20:34

「小李，說好的旅行呢」華航快閃抽2人機票

2018-07-06 22:57

海底深處原來這麼美　台博館用化石打造「微美幻境」

2018-07-06 21:14

這種玩法超新鮮！住礁溪老爺，送一晚頂極露營車體驗

2018-07-06 20:58

健康你我他／自製加味水 藥材養元氣

2018-07-06 23:48

大樂透第107058期頭獎摃龜

2018-07-06 22:48

信義區必訪餐廳 WILDWOOD炙烤出原味感動

2018-07-06 20:45

中部雙向轉診 逾千醫療院所響應

2018-07-06 23:11

天天上演十八相送 孩子恐有分離焦慮症

2018-07-06 23:43

放暑假出遊去 別錯過3條隱藏版小旅行

2018-07-07 10:01

麗星郵輪爭議／旅客揚言霸船 邊罵邊下船

2018-07-07 13:19

他辭交大教授 創社企造福身障族

2018-07-07 18:26

熱氣球嘉年華 上千遊客爭睹八拱破曉美景

2018-07-07 10:08

青芒果入菜好開胃 今夏這兩道必嘗

2018-07-06 22:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top