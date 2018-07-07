他辭交大教授 創社企造福身障族

2018-07-07 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



現在很多中學及大專都把服務學習列必修科目，但常流於形式，變成勞動服務，且很多學生功利導向，服務是為了累積點數有助升學。

台灣服務學習學會指出，服務學習的方式可以非常多元，甚至帶來產業創新，但前提是要能掌握理念與原則，促使學生透過反思連結服務與學習，了解社區需求與深入思考相關社會議題，進一步提出行動方案，並透過回饋調整作法，達到互惠的目標。

教育部為促使大學教育與社會服務及產業連結，推動大學社會責任計畫（USR），並於107年於「高等教育深耕計畫」中以「善盡社會責任」為四大目標之一，鼓勵各大專校院以「在地連結」與「人才培育」為核心，協助解決區域問題，善盡社會責任。

台灣服務學習學會指出， 過去許多教育人員不了解如何落實服務學習，只簡單安排勞動服務達到時數要求，讓許多社會大眾與政府官員以為服務學習就是勞動服務。殊不知有許多老師已將服務學習融入專業課程，引導學生一方面學習專業知能，一方面在有需要的服務場域運用所學提供服務，充分與在地連結，帶來社區改變與產業創新。

此外，也有老師透過服務學習課程，深入探索社會問題與民眾需求，由此推動科技創新和社會創業。例如前交大傳播與科技學系教授林崇偉，就帶領學生與身障團體合作，針對高齡與行動不便族群飲食、交通、住宿、旅遊需求，發展出各種無障礙資訊應用服務。