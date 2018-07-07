他辭交大教授 創社企造福身障族
現在很多中學及大專都把服務學習列必修科目，但常流於形式，變成勞動服務，且很多學生功利導向，服務是為了累積點數有助升學。
台灣服務學習學會指出，服務學習的方式可以非常多元，甚至帶來產業創新，但前提是要能掌握理念與原則，促使學生透過反思連結服務與學習，了解社區需求與深入思考相關社會議題，進一步提出行動方案，並透過回饋調整作法，達到互惠的目標。
教育部為促使大學教育與社會服務及產業連結，推動大學社會責任計畫（USR），並於107年於「高等教育深耕計畫」中以「善盡社會責任」為四大目標之一，鼓勵各大專校院以「在地連結」與「人才培育」為核心，協助解決區域問題，善盡社會責任。
台灣服務學習學會指出， 過去許多教育人員不了解如何落實服務學習，只簡單安排勞動服務達到時數要求，讓許多社會大眾與政府官員以為服務學習就是勞動服務。殊不知有許多老師已將服務學習融入專業課程，引導學生一方面學習專業知能，一方面在有需要的服務場域運用所學提供服務，充分與在地連結，帶來社區改變與產業創新。
此外，也有老師透過服務學習課程，深入探索社會問題與民眾需求，由此推動科技創新和社會創業。例如前交大傳播與科技學系教授林崇偉，就帶領學生與身障團體合作，針對高齡與行動不便族群飲食、交通、住宿、旅遊需求，發展出各種無障礙資訊應用服務。
林崇偉更在2014年辭去專任教職，帶領學生創辦众社會企業，迄今獲國內外百餘個獎項，並按社企公司章程捐出年度淨利50%，持續推動身障團體的科技培力與社會參與，不僅4年來已累計投入近千萬元，更建立起一個不同的社會創新範例，鼓勵人文社會領域的師生對台灣社會發展議題提出更創新的解方。
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