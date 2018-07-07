影／童玩節開幕 到宜蘭玩水去！

2018-07-07 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



2018宜蘭國際童玩藝術節今天開幕了！

湸悅舞蹈團、宜蘭縣竹林國小跳繩隊、童玩代言人蛙龜等開幕演出，揭開序幕，已經來台的哥倫比亞、馬紹爾群島共和國、菲律賓、波蘭、俄羅斯、美國等國團隊受到熱情迎接，也以自己國家的母語問候台灣與宜蘭，代理縣長陳金德宣布「童玩節開幕！」眾人打板，與遊客嗨喊主題：「童心大進擊 Water Action！」

童玩節有演出、遊戲、展覽、交流，演出團隊中，今年新增奧地利，首度參演，也是參加童玩節的第95個國家，展覽以「水」為元素，設計「水玩堡」、「冒險島」等，打造陸上水童玩互動體驗遊戲場，學齡前兒童的專題館「親子堡」，斯洛伐克經濟文化辦事處(Slovak Economic and Cultural Office Taipei)合作，推出「Ahoj！斯洛伐克友誼堡」。

人氣高的水域遊戲區以海上飛魚為造型的「飛魚海盜船」，橫跨三個水池，透過綜合滑道、水迷宮、水戰車、空中腳踏車「HiBike」等元素，串連成超大體系的水遊具設施，另外還有「旋轉水母」、「水火山」、「鱷魚滑梯」，冬山河域除了龍舟及風帆體驗，首度引進輕艇趣味競賽，開放遊客參加。