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雨勢加大 新竹縣嘉義縣豪雨特報

2018-07-07 17:29中央社 台北7日電

中央氣象局今天下午將新竹縣山區和嘉義縣的大雨特報提升為豪雨特報。 聯合報系資料照...
中央氣象局今天下午將新竹縣山區和嘉義縣的大雨特報提升為豪雨特報。 聯合報系資料照／記者陳柏亨攝影
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午後對流旺盛，中央氣象局今天下午將新竹縣山區和嘉義縣的大雨特報提升為豪雨特報，其他16縣市則持續發布大雨特報。

氣象局說，豪雨特報縣市為：新竹縣、嘉義縣。

大雨特報縣市包括：台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣和台東縣。

根據中央氣象局觀測，截至今天下午4時50分，新竹縣北埔鄉過去6小時累積雨量已經達到115毫米，嘉義縣竹崎鄉累積雨量也有102毫米，雨勢持續中。

氣象局大雨特報雨量

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