瑪莉亞颱風11日最近台灣 專家：強颱等級

2018-07-07 13:29 中央社 台北7日電



第8號颱風瑪莉亞已發展為強颱，下週可能影響台灣天氣，氣象局不排除9日發布海上颱風警報。氣象專家吳德榮今天說，瑪莉亞颱風11日可能距離台灣最近，強度仍有強颱或中颱上限。

今年第8號颱風瑪莉亞路徑往南修正，11日可能接近台灣北部海面，中央氣象局預報員顏增璽今天表示，不排除9日晚間發布海上颱風警報。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中說，瑪莉亞颱風未來兩天仍位處高「海洋熱含量」(OHC)的海域，垂直風切又小，強度將維持強颱等級；3天後瑪莉亞颱風進入海洋熱含量略降的海域，強度可能微幅減弱或勉強維持。

吳德榮表示，瑪莉亞颱風目前預估路徑將先向西北再轉西北西，最新預測路徑已往南修、更接近陸地，威脅程度加大，11日距離台灣最近，在台灣附近時仍有強烈颱風或中颱上限的強度，提醒民眾不可掉以輕心。

同時，他補充，未來若太平洋高壓比原本模式模擬得強，則颱風將更偏向預測路徑的南方，偏愈多則影響越嚴重，仍不能排除「潛勢預測圖」再偏南側的機率，但是，颱風目前距離還很遠，不確定性比較大，8日起的預測資料，用來判斷威脅程度，才會越來越清楚。