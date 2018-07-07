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強颱瑪莉亞路徑南偏 周二可能發陸上警報

氣象局對全台18縣市發布大雨特報

2018-07-07 12:58聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

中央氣象局剛發布特報，表示對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今日彰化以北、南投、大台北地區及雲林以南、東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

發布大雨特報縣市如下：新北市、台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、基隆市、宜蘭市、新竹縣、新竹市、花蓮縣、南投縣、嘉義縣、台東縣、屏東縣。

中央氣象局發布全台18縣市大雨特報。圖／擷取自中央氣象局網站
中央氣象局發布全台18縣市大雨特報。圖／擷取自中央氣象局網站
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氣象局

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