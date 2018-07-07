氣象局對全台18縣市發布大雨特報

2018-07-07 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局剛發布特報，表示對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今日彰化以北、南投、大台北地區及雲林以南、東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。