對流旺盛 全台18縣市大雨特報

2018-07-07 12:55 中央社 台北7日電



中央氣象局今天中午針對全台18縣市發布大雨特報 本報系資料照／記者林伯東攝影 分享 facebook

對流雲系發展旺盛，中央氣象局今天中午針對全台18縣市發布大雨特報，彰化以北、南投、大台北地區及雲林以南、東半部山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風。

大雨特報縣市包括：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣和台東縣。