麗星郵輪爭議／旅客揚言霸船 邊罵邊下船

麗星郵輪上午將3天2夜石垣島之行改2天公海免費遊。 記者游明煌／攝影 分享 facebook

參與6天5夜麗星郵輪「處女星號」那霸、大阪雙嬉假期遊輪行程的旅客，因不滿船程接連變更，不僅在航程期間霸占賭場抗議，更揚言昨晚11點下船時罷船表達不滿。麗星郵輪嚴陣以待，大批警力也在昨晚10點左右進駐基隆港西岸旅客碼頭。

今天上午留在船上過夜796人，已在10點半全部下船通關，雖有不滿聲音，但沒有霸船行為，讓大批戒護警力鬆了一囗氣。不過，已波及下一航程，原本昨晚10點出發的與那國島三天兩夜行程，麗星宣布旅客將退費，並可選擇變成2天的公海免費行程，改今下午出發。

上午有不少旅客到港，有不少人不去了，但也有人説賺到。蘇姓民眾則表示，不能登島，很遺憾，但假請好了還是要去。

據了解，7月1日出港的「處女星號」受颱風巴比侖影響，導致遊輪未能按原計劃停靠那霸，被迫改靠石垣島；加上船上有人急需救護，導致船程又被延誤。原本處女星號原定在昨下午4點到基隆港，但又受到瑪麗亞颱風影響，直至晚間10點半都尚未到港。

船上旅客疑對麗星郵輪更改航程做法不滿，揚言要罷船抗議，麗星郵輪昨晚10點舉行記者會，指由於回航途中海象惡劣，返抵基隆的時間延後至晚上11點。由於抵港時間較晚，麗星將提供基隆前往台北車站的免費巴士；旅客也可繼續入住「處女星號」，直到隔日再離船，麗星遊輪將提供早餐服務。

「處女星號」在昨晚11點多時靠岸後，數批旅客陸續下船，原本傳出僅有350人要下船，但之後下船人數持續變動。入境匝門在今凌晨1點關閉，據麗星郵輪公司統計，全船2287人中，796人決定留船上。

麗星郵輪表示，若旅客後續行程受到影響、需要更改回程機票，公司也會協助處理，並支付更改、重訂費用。為補償旅客損失，決定向所有受影響的旅客發放新台幣1500元的現金紅包。另外，若旅客有意再次預定下次麗星航程，麗星公司將再提供航程半價折扣優惠，盼能安撫旅客航程受影響的不滿。