浙江原料藥廠出包 食藥署追台灣有無使用摻致癌原料

2018-07-07 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



示意圖，非新聞當事產品。 圖／ingimage 分享 facebook 冰島阿特維斯（actavis）藥廠委託中國原料藥廠製作的得安穩抗高血壓藥物，傳疑似含有致癌物，衛福部食藥署藥品組副組長祈若鳳表示，雖然該藥物沒有進到台灣，但台灣可能有藥廠使用同廠原料藥，將追查其他藥物是否摻雜問題原料，結果最快下周公布。

外媒報導，冰島藥廠阿特維斯委託中國浙江華海製藥公司生產纈沙坦（Valsartan）類藥品，因生產線出包，產品被添加N-亞硝基二甲胺（NDMA），是一種經動物實驗證實會致癌的物質，不排除使人類致癌的可能，目前已發布全球召回五款藥物。

祈若鳳指出，台灣沒有冰島阿特維斯藥廠許可證，所以五款藥物未進入台灣市場，但因為中國浙江華海製藥公司為原料藥廠，國內藥廠通常會向國外原料藥廠買含有效成分的原料藥合成出產品，也已知國內有藥廠使用華海製藥公司的產品，因此不排除其他藥物摻入含有不純物的原料藥。

祈若鳳說，浙江華海製藥公司疑似在生產過程出現品質瑕疵，食藥署將調查國內有使用該原料藥廠產品的藥物有無加到這批不純物，最快下周公布結果。

中國製降血壓藥疑含致癌物 食藥署：台灣沒進

【台北7日電】冰島委託中國大陸製造的降血壓藥疑含致癌物質，全球召回。食藥署今表示，5款問題藥品都未進口台灣，但仍須進一步調查是否有其他藥品使用同一批問題原料，預計下週公布結果。

外國媒體報導，冰島藥廠阿特維斯（Actavis）委託中國大陸浙江華海製藥公司製造的一款降血壓、治療心臟衰竭的藥品，疑因生產線出問題，被添加有致癌疑慮的「N-亞硝基二甲胺」（NDMA），阿特維斯緊急在全球召回5款含纈沙坦（Valsartan）成分的藥品。

衛生福利部食品藥物管理署藥品組副組長祁若鳳今天上午受訪時表示，根據了解，阿特維斯藥廠在台灣並沒有藥物許可證，因此這5款回收藥品都未進口台灣。

不過，祁若鳳表示，由於中國大陸浙江華海製藥公司是間原料藥製造廠，台灣也有部分藥廠會向該公司購買原料藥，加上這次出包的藥品疑似是原料藥中含不純物質，因此即便台灣沒進5款問題藥，仍得進一步追查台灣現有藥品是否使用到同一批問題原料藥。

究竟什麼是原料藥，祁若鳳解釋，一個藥品是由很多種物質組成，需合成多種原料藥才能製作完成，因此當藥品品質有問題，就得層層追查是哪個環節出差錯，可能是原料藥製作時就有問題或是製作工具沒清洗乾淨，也可能是合成過程出問題。

她強調，相關調查結果最快下週公布，台灣如有藥品受到影響也會第一時間發布藥品回收警訊，提供給民眾參考。