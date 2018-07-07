強颱瑪莉亞南偏 氣象局：不排除下周二發陸警

2018-07-07 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



今年第8號強烈颱風瑪莉亞逐漸逼近台灣，中央氣象局表示，下周一晚上發布海警的機率相當高，甚至不排除下周二發布陸警，由於瑪莉亞路徑不斷變動，若持續南修將更靠近台灣。

氣象局表示，瑪莉亞颱風今天早上8時位於鵝鑾鼻東方2160公里，以每小時7公里的速度向北北西緩慢進行。近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風半徑200公里，十級風半徑70公里。

氣象局預報員劉宇其說，瑪莉亞今天速度稍緩，但明天將加速，預計下周二抵達琉球海面，且路徑比昨天南修很多，增加對台灣的影響。由於瑪莉亞暴風圈半徑大，接近台灣時半徑達280公里，因此進入台灣北部海面警戒區機率很高，目前幾乎確定一定會發布海警，發布時間最快約在下周一晚上。

劉宇其說，由於瑪莉亞下周三最接近台灣，也不排除在下周二發布陸警，但仍須視路徑與暴風圈半徑而定。

劉宇其提醒，無論有無發布海陸警，瑪莉亞外圍環流都會影響台灣，因此下周二上午，北部、東北部會先出現局部短暫陣雨，下周二下午到下周三整天，全台都有降雨機率，北部、東北部雨勢會持續較久。下周四瑪莉亞進入中國大陸福建、浙江一帶以後，台灣才遠離瑪莉亞的威脅。