紐約時報也說讚 肉大人賣麵囉

誠實麻辣麵 圖／業者提供 分享 facebook

曾經躍上紐約時報的火鍋店-肉大人，2018年夏天「午間麵舖」開張了。肉大人陳冠翰巧思不間斷，將店內的人氣湯底酸菜白肉、泡椒麻辣鍋及味噌蒜頭釀翻轉成四款令人食慾大開的麵食-「酸菜白肉蛤蠣拉麵」、「蒜頭釀雞肉拉麵」、「酸白菜肉拌麵」、「老實麻辣麵」。

陳冠翰指出，夏天到了，就算是美味圍繞，消費者也總缺幾分胃口，所以肉大人就選在這麼熱的天氣，替大家煮碗麵，推出的四款經典麵食皆是延續肉大人的經典湯底，亦有乾麵產品，且同時還會附上小菜兩碟，以及一杯甜湯。

酸菜白肉蛤蠣拉麵 圖／業者提供 分享 facebook 「酸菜白肉蛤蠣拉麵」，延續的是店內經典口味-酸菜白肉，並延用台南老字號延齡堂的酸白菜，加入雞骨高湯、肥瘦相間的雲林究好豬五花、精選鮮蛤蠣、黑木耳及口感獨特的溫師傅手工拉麵。炎夏，就來碗香氣四溢，有獨特酸、甘、甜的好滋味。

「蒜頭釀雞肉拉麵」則是以去年冬天，一炮而紅的味噌蒜頭釀搖身一變成為蒜頭釀雞肉拉麵，同樣選用台南延齡堂吳老爺自產蒜頭釀、蒜泥及雞高湯為湯底，加上鵝白菜、去骨雞腿丁及完美吸收湯汁的溫師傅手工拉麵，Q彈道勁。

「酸白菜肉拌麵」、「老實麻辣麵」則是以乾麵的形式呈現。陳冠翰指出，諸肉不如豬肉、百菜不如白菜，因此「酸白菜肉拌麵」，他將八種各式嚴選的國內外優質豬肉，製成絞肉與延齡堂純天然發酵的酸白菜加入大辣椒、白醋一同拌炒後，再放入溫師傅手工拉麵一同收汁，上桌前再佐上究好猪肉五花肉、黑木耳，入口滑順、酸溜開胃的酸白菜拌麵入口越嚼越香，爽口宜人。

喜愛重口味的你，則可以嚐一嚐「老實麻辣麵」。陳冠翰指出，他以肉大人秘製的麻辣醬、加入蒜泥、豆鼓、花椒油、香油、醋調成的麵醬，與以高湯煮軟的王子麵一同拌攪至入味，再佐上安格斯牛翼板、麻辣鴨血、青江菜、溏心蛋、辣椒餅乾及蔥花，入口的是勁道順滑的麵條，以及濃厚的麵醬，麻辣鮮香分明。

哪裡吃

肉大人肉舖火鍋

電話：(02)2703-5522