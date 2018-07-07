親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

日豪雨災情嚴重 至少35死4重傷47人失蹤

年改衝擊 退役老兵嘆一生給國家卻被「用完就丟」

玩轉米其林 手機先吃VR提味

2018-07-07 13:35聯合晚報 文/葉卉軒

雅閣主廚炒飯 圖/業者提供
雅閣主廚炒飯 圖/業者提供
分享

文華東方 點食晨金

台北文華東方酒店米其林一星主廚謝文今夏再度大顯身手，由其領軍的雅閣餐廳攜手台灣三星，推出全球獨創、前所未見的科技美食，以「點食晨金 #LetsGold」意象為主題，呈現全新科技與美食激盪出的食尚新視野。

對食材品質一絲不苟的謝文，更親自嚴選澎湖、屏東等地的台灣食材，新鮮直送，像是開胃頭盤精選屏東內埔幼豬，每日溫體新鮮直送，醃製、烘烤後，外皮金黃酥脆，口感極佳；牛肝菌姬松茸燉鮮鮑使用澎湖野生鮮鮑，新鮮彈牙口感配上慢火燉熬的秘製高湯，滋味甘甜豐厚、溫潤暖身；龍蝦黃金焗則是以肉質鮮甜飽滿的新鮮澎湖野生龍蝦，鋪上起士及牛油，焗烤至香濃金黃；將東港烏魚子與櫻花蝦切丁，與日本鮮干貝、番茄等豐富餡料一同大火拌炒，加入宜蘭三星蔥花製成的雅閣炒飯鑊氣、香氣十足，讓人不忍停口。還有，雅閣經典的黑金流沙包，則是混入南投竹炭粉製成的麵皮，搭配特製鹹香濃郁的流沙內餡，一口咬下，金黃內餡如細沙緩緩流出，甜而不膩的迷人香氣，令人齒頰留香。

名菜變身藝術品

蜜汁叉燒、大紅乳豬、雲耳拌青瓜 圖/業者提供
蜜汁叉燒、大紅乳豬、雲耳拌青瓜 圖/業者提供
分享

謝文將每道菜幻化為閃耀奪目的藝術品，當三星嶄新技術，遇上正宗經典的米其林星級料理，打造出同時驚豔味蕾，也震撼視覺的科技美食體驗。

台北文華東方酒店米其林一星主廚謝文今夏再度大顯身手，由其領軍的雅閣餐廳攜手台灣三...
台北文華東方酒店米其林一星主廚謝文今夏再度大顯身手，由其領軍的雅閣餐廳攜手台灣三星，推出全球獨創、前所未見的科技美食，以「點食晨金 #LetsGold」意象為主題，呈現全新科技與美食激盪出的食尚新視野。 圖/業者提供
分享
「點食晨金#LetsGold」獨特體驗，從踏入包廂的第一刻起即能感受到環繞在空間裡的「金」典美學，在AR Emoji虛擬人偶版的謝文主廚的帶領下，窺探主廚及其團隊用心料理的過程，並以美味誘人的開胃頭盤揭開序幕。

緊接著呈上的湯品透過Galaxy S9+無邊際鏡頭一拍，即可透過螢幕看到牛肝菌、姬松茸等珍貴食材一個個生動地躍進眼前的湯碗中，趣味橫生。接著，結合三星Gear VR虛擬實境技術，透過VR裝置，映入眼簾的是徜徉在蔚藍大海裡遨遊的龍蝦和各種海洋生物穿梭其間，摘下VR後，鮮美的龍蝦已幻化為桌上的珍饈，一飽口福。

第四道則是主廚謝文的拿手經典料理–蒜香黑椒美國安格斯牛柳粒搭佐美酒，一邊品嘗一邊透過Bixby一窺佳釀的產地及年份，讓你瞬間晉級品酒達人。第五道則是經典雅閣炒飯，結合Galaxy S9+的絕佳F1.5大光圈及食物模式的手機界單眼效能，讓你隨手拍的美食照張張精彩，一出手就出色。

謝文表示，現代人偏愛手機先食的拍攝習慣，因此他從食材選擇、菜餚烹調以及食器盛盤等都經過精心設計與挑選，不僅食物的呈現特別帶到「金」的主題， 如澎湖龍蝦黃金焗、黑金流沙包等，全套餐餚他更特別選用法國麗固（LEGLE FRANCE） 如意系列餐盤，每件帶有金邊的盤飾除顯貴氣外，特別是如意大紅色釉小湯鍋碗，整個器型設計既是一個立體的如意形狀，能讓湯品長時間完整保持在65度的最佳食用溫度。而雅閣主廚炒飯也特別選用有碗蓋的如意白玉黃金碗，整道佳餚上桌後，不但令人眼睛為之一亮 ，更有其保溫的作用。

黑金流沙包 圖/業者提供
黑金流沙包 圖/業者提供
分享

哪裡吃

台北文華東方酒店雅閣中餐廳

電話：(02)2715-6668

澎湖米其林

相關新聞

颱風瑪莉亞路徑再南修 不排除登陸台灣

2018-07-07 16:47

東京名店菜な來了！蕎麥變出18種吃法

2018-07-07 13:49

大陸原料藥事件 諾華「得安穩」無辜

2018-07-07 13:38

對流雲系發展旺盛 台北市大雨

2018-07-07 13:38

紐約時報也說讚 肉大人賣麵囉

2018-07-07 13:36

瑪莉亞颱風11日最近台灣 專家：強颱等級

2018-07-07 13:29

麗星郵輪爭議／消保官：下船有很多管道救濟

2018-07-07 13:20

麗星郵輪爭議／旅客揚言霸船 邊罵邊下船

2018-07-07 13:19

氣象局對全台18縣市發布大雨特報

2018-07-07 12:58

對流旺盛 全台18縣市大雨特報

2018-07-07 12:55

強颱瑪莉亞南偏 氣象局：不排除下周二發陸警

2018-07-07 11:04

熱氣球嘉年華 上千遊客爭睹八拱破曉美景

2018-07-07 10:08

放暑假出遊去 別錯過3條隱藏版小旅行

2018-07-07 10:01

氣象局：瑪莉亞颱風最快下周一發海警

2018-07-07 09:38

醫院門診預算被砍漲掛號費？醫院：民眾誤會了

2018-07-07 09:32

網癮防治有法令沒配套 學者籲加把勁

2018-07-07 08:47

強颱瑪莉亞 11日將最接近台灣

2018-07-07 04:51

瑪莉亞颱風影響 8日到10日空品恐橘警

2018-07-07 04:42

網購冷凍品常溫宅配退冰！好市多廠商致歉網友讚負責

2018-07-07 04:39

強颱瑪莉亞 下周三最近台灣

2018-07-07 00:05

健康你我他／自製加味水 藥材養元氣

2018-07-06 23:48

洗腎又出包 …醫療外包出錯 醫院不可卸責

2018-07-06 23:45

天天上演十八相送 孩子恐有分離焦慮症

2018-07-06 23:43

慢性咳嗽無解？也許你只需要口罩

2018-07-06 23:38

中部雙向轉診 逾千醫療院所響應

2018-07-06 23:11

童綜合漲掛號費 「與轉診新制無關」

2018-07-06 23:10

丹麥攝影師被台灣迷住 自掏腰包拍出「台灣的味道」

2018-07-06 21:35

東北角奇岩像「小綿羊與大野狼」連牙齒、耳朵都長出來

2018-07-06 21:28

暑假住這裡不無聊！穿越雷射網，室內飆玩吉普車

2018-07-06 20:57

拉肚子就掛急診 名醫亮黃牌：急診醫療不是服務業

2018-07-06 20:25

強颱瑪莉亞 11日最接近台灣

2018-07-06 20:18

睡覺遭蚊擾竟自呼巴掌 中醫教你自製「防蚊包」

2018-07-06 20:08

下班注意！14縣市大雨特報

2018-07-06 16:42

瑪莉亞颱風二天變強颱 專家：未來這種颱風越來越多

2018-07-06 16:05

不受雨害減產影響 草屯葡萄節今、明兩天熱鬧登場

2018-07-06 16:02

反映人事醫療成本 童綜合7月1日漲掛號費

2018-07-06 15:52

「社區可能是許多社會議題的出口」 這社區這樣防家暴

2018-07-06 15:41

颱風瑪莉亞迅速發展為強颱！ 是否影響台灣下周明朗

2018-07-06 15:30

疾管署聯手藥妝店 出國防疫包巷口就能DIY

2018-07-06 15:21
看更多

熱門文章

強颱瑪莉亞南偏 氣象局：不排除下周二發陸警

2018-07-07 11:04

丹麥攝影師被台灣迷住 自掏腰包拍出「台灣的味道」

2018-07-06 21:35

氣象局：瑪莉亞颱風最快下周一發海警

2018-07-07 09:38

強颱瑪莉亞 11日將最接近台灣

2018-07-07 04:51

拉肚子就掛急診 名醫亮黃牌：急診醫療不是服務業

2018-07-06 20:25

大陸央企招手 500個北京工作等台青即日上班

2018-07-06 21:15

強颱瑪莉亞 下周三最近台灣

2018-07-07 00:05

氣象局對全台18縣市發布大雨特報

2018-07-07 12:58

人類對不起你！一張心碎照片揭露長喙鳥的無奈

2018-07-07 07:39

網購冷凍品常溫宅配退冰！好市多廠商致歉網友讚負責

2018-07-07 04:39

日本上網流量免費線上開搶！中華電信線上週年慶大放送

2018-07-06 19:53

孫芸芸躺浴缸又扯頭髮 早秋時髦有夠ㄎ一ㄤ

2018-07-06 16:57

對流旺盛 全台18縣市大雨特報

2018-07-07 12:55

強颱瑪莉亞 11日最接近台灣

2018-07-06 20:18

瑪莉亞颱風11日最近台灣 專家：強颱等級

2018-07-07 13:29

台中捷運二度招考119人 最高薪4.1萬

2018-07-06 22:08

強颱瑪莉亞接近 氣象局：不排除9日發海警

2018-07-07 09:16

瑪莉亞颱風影響 8日到10日空品恐橘警

2018-07-07 04:42

睡覺遭蚊擾竟自呼巴掌 中醫教你自製「防蚊包」

2018-07-06 20:08

對流雲系發展旺盛 台北市大雨

2018-07-07 13:38

信義區必訪餐廳 WILDWOOD炙烤出原味感動

2018-07-06 20:45

醫院門診預算被砍漲掛號費？醫院：民眾誤會了

2018-07-07 09:32

東北角奇岩像「小綿羊與大野狼」連牙齒、耳朵都長出來

2018-07-06 21:28

大陸原料藥事件 諾華「得安穩」無辜

2018-07-07 13:38

不用曬衣最好命！ LG免曬衣乾衣機電費一次不到4元

2018-07-06 20:34

「小李，說好的旅行呢」華航快閃抽2人機票

2018-07-06 22:57

海底深處原來這麼美　台博館用化石打造「微美幻境」

2018-07-06 21:14

巧克力榛果醬太好吃？貪吃「袋貂」頭卡罐中好囧

2018-07-07 15:07

加一元多一客！ 晶華酒店再推超值價吃和牛火鍋

2018-07-06 18:55

這種玩法超新鮮！住礁溪老爺，送一晚頂極露營車體驗

2018-07-06 20:58

宜蘭童玩節明開幕 國5視車流啟動南下管制

2018-07-06 12:14

健康你我他／自製加味水 藥材養元氣

2018-07-06 23:48

天天上演十八相送 孩子恐有分離焦慮症

2018-07-06 23:43

大樂透第107058期頭獎摃龜

2018-07-06 22:48

中部雙向轉診 逾千醫療院所響應

2018-07-06 23:11

放暑假出遊去 別錯過3條隱藏版小旅行

2018-07-07 10:01

青芒果入菜好開胃 今夏這兩道必嘗

2018-07-06 22:24

熱氣球嘉年華 上千遊客爭睹八拱破曉美景

2018-07-07 10:08

慢性咳嗽無解？也許你只需要口罩

2018-07-06 23:38

洗腎又出包 …醫療外包出錯 醫院不可卸責

2018-07-06 23:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top