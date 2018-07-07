玩轉米其林 手機先吃VR提味

雅閣主廚炒飯 圖/業者提供 分享 facebook

文華東方 點食晨金

台北文華東方酒店米其林一星主廚謝文今夏再度大顯身手，由其領軍的雅閣餐廳攜手台灣三星，推出全球獨創、前所未見的科技美食，以「點食晨金 #LetsGold」意象為主題，呈現全新科技與美食激盪出的食尚新視野。

對食材品質一絲不苟的謝文，更親自嚴選澎湖、屏東等地的台灣食材，新鮮直送，像是開胃頭盤精選屏東內埔幼豬，每日溫體新鮮直送，醃製、烘烤後，外皮金黃酥脆，口感極佳；牛肝菌姬松茸燉鮮鮑使用澎湖野生鮮鮑，新鮮彈牙口感配上慢火燉熬的秘製高湯，滋味甘甜豐厚、溫潤暖身；龍蝦黃金焗則是以肉質鮮甜飽滿的新鮮澎湖野生龍蝦，鋪上起士及牛油，焗烤至香濃金黃；將東港烏魚子與櫻花蝦切丁，與日本鮮干貝、番茄等豐富餡料一同大火拌炒，加入宜蘭三星蔥花製成的雅閣炒飯鑊氣、香氣十足，讓人不忍停口。還有，雅閣經典的黑金流沙包，則是混入南投竹炭粉製成的麵皮，搭配特製鹹香濃郁的流沙內餡，一口咬下，金黃內餡如細沙緩緩流出，甜而不膩的迷人香氣，令人齒頰留香。

名菜變身藝術品

蜜汁叉燒、大紅乳豬、雲耳拌青瓜 圖/業者提供 分享 facebook

謝文將每道菜幻化為閃耀奪目的藝術品，當三星嶄新技術，遇上正宗經典的米其林星級料理，打造出同時驚豔味蕾，也震撼視覺的科技美食體驗。

台北文華東方酒店米其林一星主廚謝文今夏再度大顯身手，由其領軍的雅閣餐廳攜手台灣三星，推出全球獨創、前所未見的科技美食，以「點食晨金 #LetsGold」意象為主題，呈現全新科技與美食激盪出的食尚新視野。 圖/業者提供 分享 facebook 「點食晨金#LetsGold」獨特體驗，從踏入包廂的第一刻起即能感受到環繞在空間裡的「金」典美學，在AR Emoji虛擬人偶版的謝文主廚的帶領下，窺探主廚及其團隊用心料理的過程，並以美味誘人的開胃頭盤揭開序幕。

緊接著呈上的湯品透過Galaxy S9+無邊際鏡頭一拍，即可透過螢幕看到牛肝菌、姬松茸等珍貴食材一個個生動地躍進眼前的湯碗中，趣味橫生。接著，結合三星Gear VR虛擬實境技術，透過VR裝置，映入眼簾的是徜徉在蔚藍大海裡遨遊的龍蝦和各種海洋生物穿梭其間，摘下VR後，鮮美的龍蝦已幻化為桌上的珍饈，一飽口福。

第四道則是主廚謝文的拿手經典料理–蒜香黑椒美國安格斯牛柳粒搭佐美酒，一邊品嘗一邊透過Bixby一窺佳釀的產地及年份，讓你瞬間晉級品酒達人。第五道則是經典雅閣炒飯，結合Galaxy S9+的絕佳F1.5大光圈及食物模式的手機界單眼效能，讓你隨手拍的美食照張張精彩，一出手就出色。

謝文表示，現代人偏愛手機先食的拍攝習慣，因此他從食材選擇、菜餚烹調以及食器盛盤等都經過精心設計與挑選，不僅食物的呈現特別帶到「金」的主題， 如澎湖龍蝦黃金焗、黑金流沙包等，全套餐餚他更特別選用法國麗固（LEGLE FRANCE） 如意系列餐盤，每件帶有金邊的盤飾除顯貴氣外，特別是如意大紅色釉小湯鍋碗，整個器型設計既是一個立體的如意形狀，能讓湯品長時間完整保持在65度的最佳食用溫度。而雅閣主廚炒飯也特別選用有碗蓋的如意白玉黃金碗，整道佳餚上桌後，不但令人眼睛為之一亮 ，更有其保溫的作用。

黑金流沙包 圖/業者提供 分享 facebook

哪裡吃

台北文華東方酒店雅閣中餐廳

電話：(02)2715-6668