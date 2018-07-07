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東京名店菜な來了！蕎麥變出18種吃法

2018-07-07 13:49聯合晚報 文／葉卉軒

特製黑咖哩涮涮鍋套餐 圖／業者提供
特製黑咖哩涮涮鍋套餐 圖／業者提供
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台灣唯一「蕎麥宴席日本料理餐廳」今年夏天在微風信義45樓開幕，而這個源自東京澀谷，以蕎麥宴席料理為主題的「菜な（nana）」日本料理餐廳，還是首次到海外展店，力求原汁原味，甚至引進富士山超軟水，每日自製新鮮現做「二八蕎麥」，並提供「沾」、「拌」、「湯」共近20道不同吃法的蕎麥料理。

二八蕎麥 每日現做

菜な（nana）台灣區總料理長稻村健司指出，「二八蕎麥」是最能表現蕎麥麵新鮮度口感的製作方式，以嚴選20%北海道產小麥粉，搭配80%高品質的北海道產石磨脫殼蕎麥，藉由石磨工序使蕎麥質地更為細緻的特性，再搭配進口取自於「富士箱根伊豆國立公園」的富士山天然超軟水，由於長年接受富士山玄武岩層的自然恩惠，擁有鈣、鎂等礦物質的超軟水摻入手工混拌，每餐期於店舖內新鮮製作。

稻村健司還提及，菜な（nana）所製作的蕎麥麵更將寬度調整至低於一般平均1.6mm蕎麥麵的1.4mm寬度，水的比率也由43%調低至約25%，為的是讓口感軟硬兼具，同時又不失咬勁。

同時，稻村健司還將蕎麥麵以傳統與創意結合，設計出「冷蕎麥麵（沾麵）」、「涼拌蕎麥麵」、「湯蕎麥麵」三大系列共18道料理，其中又以胡麻胡桃醬盛籠、燉煮牛肉盛籠、海膽鮭魚卵魩仔魚涼拌麵、松葉蟹滑蛋湯蕎麥麵、海老野菜天婦羅湯蕎麥麵，以及雞肉野菇羹湯蕎麥麵為主打商品。

胡麻胡桃醬盛籠 圖／業者提供
胡麻胡桃醬盛籠 圖／業者提供
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海老野菜天婦羅湯蕎麥麵 圖／業者提供
海老野菜天婦羅湯蕎麥麵 圖／業者提供
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海膽鮭魚卵魩仔魚涼拌麵 圖／業者提供
海膽鮭魚卵魩仔魚涼拌麵 圖／業者提供
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稻村健司提及，於奈良時代傳進日本的蕎麥，在江戶時代中期發展成庶民料理，其中由竹簍裝盛的冷蕎麥麵，日本道地吃法為先夾取一口量蕎麥麵後，沾入1/3蕎麥麵醬汁（つゆ）裡嚐蕎麥麵吸附醬汁的單純美味，接著可再隨喜好添入隨附的日本進口大蔥、芥末於醬汁內，再品嚐風味加乘的二次吃法；嚐完蕎麥麵，則提供燙煮蕎麥麵的湯汁作為品飲，甚至也可混入剩餘的蕎麥麵醬汁增加湯汁風味，體驗完整道地的蕎麥料理。

除了有各式可單點的蕎麥麵外，稻村健司還特別推薦「蕎麥宴席套餐」和「特製黑咖哩涮涮鍋套餐」。

宴席套餐 蕎麥五味籠

蕎麥宴席套餐 圖／業者提供
蕎麥宴席套餐 圖／業者提供
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稻村健司指出，他在「蕎麥宴席套餐」中特別設計一次可品嘗有松葉蟹蕎麥麵、海膽鮭魚卵蕎麥麵、鴨肉南蠻蕎麥、天婦羅蕎麥、山藥泥魩仔魚蕎麥共五款風味的自家製蕎麥五味籠，以及可嚐季節時令的小砵料理、季節生魚片三品；主菜部分則可依據喜好選用銀鱈西京燒或石燒土雞腿肉之外，也供應北海道A5級和牛握壽司搭配大蛤蜊清湯食事，而套餐最後，則是搭配自家製的蕎麥甜點。

另，「特製黑咖哩涮涮鍋套餐」則是火鍋料理，以多種蔬菜燉煮的高湯為基底，添入風味高雅、香氣獨具的日本咖哩粉與竹炭粉熬煮成黑咖哩高湯，是一道獨創自慢的招牌料理。

哪裡吃

菜な（nana）日本料理餐廳

電話：(02)2758-0777

日本料理北海道海膽

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