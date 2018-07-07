放暑假出遊去 別錯過3條隱藏版小旅行

2018-07-07 10:01 中央社 台北7日電



許多民眾都會趁著暑假出遊，勞動部也特別向外界推薦幾條「隱藏版」小旅行，像是到高雄體驗生態旅遊、到苗栗學習藺草編織等，讓遊客除了增進家人情感外並豐富生活經驗。

暑假到來，除了一般旅遊行程外，勞動部勞動力發展署為協助弱勢就業，也發出新聞稿推薦「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」所開發的生態、手工藝體驗小旅行。

高雄市茄萣區舢筏協會從2010年成為多元就業開發方案合作夥伴，一群志同道合的熱血年輕人陸續加入協會，規劃觀光行程、導覽解說推動茄萣在地觀光及生態保育，並協助在地弱勢就業。

發展署表示，該協會以人力一步一腳印，營造白砂崙濕地，在穩定環境中，彈塗魚和招潮蟹隨著河水來到這裡，形成彈塗魚密度高且容易觀察的濕地。

發展署說，苗栗的台灣藺草學會則整合藺草生產、原料備製、編織技法的每個環節，讓擁有藺編技藝的婦女，恢復昔日以編為業的工作型態。

發展署也與藺草協會合作，協助當地失業者就業，為藺草協會注入生力軍。協會為推廣藺草文化，推出多樣的編織教學，滿足旅客們的好奇心。

基隆的台灣類博物館發展協會則以在地故事為本，創作木鈴伴手禮及工藝旅行。發展署說，台灣類博物館發展協會希望運用藝術家的美學能力與素養活絡社區，並提供在地中年婦女二度就業的機會。

發展署指出，台灣類博物館發展協會這幾年發展也以木工為主的社區工藝，經營日治時期建造的歷史空間展演藝廊（山城美館）及食堂（遊客中心），推動文化及工藝小旅行。